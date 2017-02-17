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جورج كلوني حائر!.. من سيصبح عرّاب توأمه؟ أب لـ4 بنات أم مطلق بـ 6 أبناء؟

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سيكون على الممثل الأميركي جورج كلوني، أن يتخذ قراراً مصيرياً بشأن اختيار العائلة "العرّابة" لتوأمه المنتظر من زوجته اللبنانية الأصل المحامية آمال كلوني، الحامل بطفل وطفلة.

اختيار عرّاب وعرابة ليكونا وصيَّيْن على الأطفال في حال حدوث مكروه للأم أو الأب أو كليهما، ,وهي عادة لها جذور في الديانة المسيحية، حيث تتولى العائلة العرابة الاعتناء بالطفل كما لو كان ابنهم البيولوجي.

وقال مصدر مقرب لجورج، البالغ من العمر 55 عاماً، لمجلة Life&Style أن الممثل لديه قائمة طويلة من العائلات والأشخاص الذين يستطيع الاختيار منهم للقيام بالمهمة، إلا أنه واقع في حيرة شديدة: "جورج يمر بأزمة اختيار (عرّاب) كأب، بالنسبة له القرار صعب".



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جورج كلوني مع براد بيت ومات ديمون

وبالقائمة أسماء شهيرة وأصدقاء مقربون كما جاء في تقرير Hollywood Life ومنهم ممثلون شهيرون ومواطناه مات ديمون المتزوج والأب لـ4 بنات، وبراد بيت المطلق حديثاً من الممثلة أنجلينا جولي والأب لـ6 أبناء، وهما من أصدقائه المقربين وشاركاه بطولة سلسلة أفلامOcean 11 وما تلاه، كما كان ديمون من أول من أخبرهم كلوني بحمل آمال.

وعلى القائمة أيضاً شريك كلوني في شركة لإنتاج مشروب التكيلا راندي غاربر، زوج عارضة الأزياء الشهيرة ساندي كرافورد التي يربطها بكلوني صداقة طويلة.



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صورة تجمع جورج كلوني وزوجته مع ساندي كرافورد وزوجها

المضحك أن صديقاً آخر لكلوني، وهو الممثل الأسمر دون تشينو، قد علّق ساخراً على خبر حمل آمال علم الدين قائلاً: "أنا سعيد جداً لسعادة كلوني، لكن يبدو أنني من سيقوم بتربية طفليه".



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جورج كلوني ودون تشيدل

وأضاف تشينو، وهو أب لطفلتين "سيكون أباً فظيعاً، وسيكون علينا الاعتناء بالطفلين بدلاً منه، سنأخذ منه الطفلين وسندمرهما".

الجدير بالذكر أن حمل آمال قد شغل الصحافة الفنية العالمية والأميركية خصوصاً، وأن كلوني كان، لسنوات، واحداً من أشهر العزّاب في العالم، وهو الذي كان قد أعلن مراراً أنه لن يتزوج مهما كلّف الأمر، وأن الإنجاب وتربية الأطفال ليس من اهتماماته.

لكنه فاجأ العالم بعد كل هذا بارتباطه بالمحامية وناشطة حقوق الإنسان آمال علم الدين البالغة من العمر 39 عاماً، والآن ينتظر طفلين منها.

 

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