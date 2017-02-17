السيول تُخرج قطاراً عن سكَّته بالسعودية.. إصابة 18 شخصاً في الحادث

قالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية في بيان، إن قطاراً خرج عن القضبان قرب مدينة الدمام (شرق المملكة)، الجمعة 17 فبراير/شباط 2017، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بعد أن تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في "انجراف جزء من الخط الحديدي".

وأضاف البيان: "تم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب البالغ عددهم (193) راكباً، إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم (6)"، إلى الدمام بعد الحادث الذي وقع الساعة الواحدة صباح اليوم تقريباً.

وقال البيان: "تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم (18) حالة، كانت إصاباتهم بسيطة".

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: "باشرت المؤسسة، صباح اليوم، إصلاح الأضرار التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار؛ تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط" الذي يربط بين الدمام والرياض.

وتنهمر أمطار غزيرة على السعودية منذ أيام، ما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل في منطقة عسير الجنوبية.

