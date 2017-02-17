مشروب عثماني يعود للحياة من جديد بعد 6 قرون من اختفائه.. تركي يعيد تصديره للدول وهذه فوائده

"الدواء الحليبي" مشروب كان رائجاً في العصر العثماني، لكنه اختفى مع مرور الزمن، وعاد إلى الحياة مجدداً، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، مؤخراً.

ويتكون المشروب من مزيج يضم زلال البيض والسحلب والعسل، وحلوى "دواء المسك"-من الموروث العثماني- التي تتألف من 41 نوعاً من البهارات؛ مثل: القرفة، والقرنفل، والزنجبيل.

وعاد المشروب إلى الحياة مع تشجيع والي أدرنة، غوناي أوزدمير، المعنيين لإحياء "الدواء الحليبي" الذي يطلق عليه بالتركية (سوتلو دوا).

وقال عارف مريج، الذي لبى دعوة الوالي، وبدأ إنتاج المشروب ، إن "(الدواء الحليبي)، يعد موروثاً عثمانياً، وكان يستخدم في القرن الخامس عشر، في معالجة الذين يعانون الاضطرابات النفسية والعقلية".

وأردف أن المشروب كان يقدم لنزلاء المركز الصحي في "مُجمع بيازيد"؛ لإسعادهم، حيث كانوا يعالَجون بأصوات الموسيقى والمياه.

وكشف مريج أن مشروب السحلب العادي -الشائع في تركيا وبلاد الشام- يتميز بأنواع محددة من الفيتامينات، بينما يعد "الدواء الحليبي" مخزناً لفيتامينات متنوعة، بفضل الحليب الطبيعي، والعسل والبيض والبهارات التي يحويها.

ويقوم مريج بإرسال "الدواء الحليبي" الذي يشبه قوامه "السحلب" إلى زبائنه داخل البلاد وخارجها، بسعر 55 ليرة تركية (نحو 15 دولاراً) للتر الواحد، عبر شركات الشحن.