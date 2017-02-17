63 فرقاً بين الإنكليزية والبريطانية.. هكذا تختلف الكلمات بين اللهجتين.. تعلَّم نطق الأحرف بالشكل الصحيح

تمتلك أميركا وبريطانيا كثيراً من الأمور المشتركة، إلا أن ثمة شيئاً واحداً يختلف اختلافاً كبيراً: إنه كيفية استخدام كل منهما اللغة الإنكليزية.

كان نجم الكوميديا والممثل الإنكليزي إيدي آيزارد، قد لخص هذه الاختلافات في تقريرٍ سابق، في هذا الفيديو:









وعبره، تبين تعدُّد الاختلافات إلى درجة مكّنت موقع Grammar Check، من تصميم مخطط بياني ضخم يحتوي على قائمة بهذه الاختلافات، وذلك بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

جُمعت الاختلافات التي وصلت إلى 63 اختلافاً (ونحن على يقين بأنها أكثر من ذلك)؛ لتكون دليلاً مفيداً يلجأ إليه الأفراد الذين يعبرون المحيط بين البلدين في المرة المقبلة.

إليكم المخطط البياني الذي جمع محتواه موقع Grammar Check:









بعض هذه الاختلافات معروف، مثل كلمة خريف (Fall/Autumn)، ولكن توجد كلمات أخرى أقل انتشاراً، مثل: الموقد (Cooker/ Stove)، والشاحنة (Lorry/ Truck)، والطابور (Queue/ Line).

لذا، احفظ هذه الاختلافات (والمفارقة أن كلمة "احفظ" تكتب في الأميركية memories، وفي البريطانية memorize)، قبل أن تبدأ إجازتك في أي بلد من البلدين حتى تتجنب أي التباس؛ لأن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث هذا.

وبعد ذلك، يمكنك الاستمتاع برقائق البسكويت (إن كانت تسمى Biscuits أو Cookies) في شقتك المستأجرة (سواء كانت Flat أو Apartment)، بعد أن تتسكع على الأرصفة (Pavements أو Sidewalks) وتزور المتاجر (إن كانت تسمى Shops أو Stores).

النطق الصحيح للأحرف في اللكنتين

وتجدر الإشارة إلى الاختلاف في نطق بعض الحروف الأساسية، وقد قدم شاب كوري يسكن في عاصمة كوريا الجنوبية، ويدعى "بيلي"، فيديو على اليوتيوب يشرح فيه اختلاف نطق بعض الأصوات في الإنكليزية البريطانية بالمقارنة مع نطقها في الإنكليزية الأميركية؛ إذ إنه شاب شغوف بالثقافة البريطانية.









فيما حدد بيلي 4 أصوات مختلفة بين اللكنتين، بحسب ما نقلته صحيفة The Independent البريطانية، في وقتٍ سابق.

حرف T









ينطق حرف T في اللكنة الإنكليزية البريطانية بشكل واضح، هكذا "ته"، ولكن في اللكنة الأميركية يُنطق حرف T بخفة من دون تشديد ويكون نطقه بين الدال والراء.

حرف R









يُنطق حرف R في اللكنة البريطانية تقريباً هكذا "آه"، في حين أنه يُنطق في اللكنة الإنكليزية الأميركية بشكل عادي هكذا "آر".

حرف O









يُنطق حرف O في اللكنة البريطانية هكذا "أوه"، بحيث يكون شكل الفم دائرياً عند نطقه، أما في اللكنة الإنكليزية الأميركية فيكون نطقه والفم مفتوح هكذا "آه".

حرف A









يُنطق حرف A في اللكنة الإنكليزية البريطانية بشكل واضح من خلال فتح فمك في أثناء النطق هكذا "آه"، أما في اللكنة الإنجليزية الأميركية، فينطق تقريباً مثلما يُنطق صوت "إيه" كما في كلمة bed.