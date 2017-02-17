إدانة مرشح سابق للكونغرس أراد مهاجمة قرية مسلمة بأميركا.. هذا ما كان يخطط له

ذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية أن هيئة محلفين في ولاية تينيسي الأميركية أدانت، الخميس 16 فبراير/ شباط 2017، مرشحاً سابقاً للكونغرس بالتخطيط لتكوين مجموعة مسلحة للهجوم على قرية إسلامبرج التي يسكنها مسلمون فقط بنيويورك في 2015.

وقالت التقارير التي نُشرت في صحيفة ذا تشاتانوجان وصحف أخرى، إن روبرت دوجارت (65 عاماً) أدانته محكمة تشاتانوجان الجزئية بالتحريض على الحرق العمد وانتهاك الحقوق المدنية.

ولم يرد ممثلو الادعاء ومحامون عن دوجارت على طلبات للتعليق.

واعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي إيه) دوجارت في أبريل/ نيسان 2015، بعد أن قال لمرشد للحكومة في اتصالات هاتفية جرى التنصت عليها، إنه "يعتزم تجنيد عناصر لتكوين مجموعة مسلحة والسفر إلى إسلامبرج التي تقع على مسافة نحو 233 كيلومتراً شمال غربي مدينة نيويورك".

ووفقاً لمذكرة الاتهام الجنائية، خططت المجموعة لإحراق مسجد في القرية وإطلاق النار على من يحاول منعهم.

ووضعت السلطات دوجارت قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ القبض عليه، وقال تليفزيون (دابليو آر سي بي) إنه تم احتجازه بعد صدور قرار هيئة المحلفين، الخميس. وأضاف التليفزيون أن من المقرر النطق بالحكم في القضية في مايو/أيار المقبل.