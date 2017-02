غاندي وتاتشر والملكة إليزابيث في الأوسكار! 10 فنانين نالوا الجائزة عن أدائهم لشخصيات حقيقة

يتنافس الممثلون كل عام على تقديم أفضل ما لديهم لتجسيد الأدوار بشكل متقن؛ يؤهلهم للفوز بجائزة "الأوسكار"، خصوصاً إذا كانت أدواراً لشخصيات حقيقية.

فعندما يتعلق الأمر بمنح الجوائز فإن أكاديمية الفنون وعلوم السينما تفضل ترشيح الممثلين الذين أدوا أدوار أشخاص حقيقيين.

فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، منحت الأكاديمية ما يقرب من ثلث جوائزها لأفضل ممثل، وأفضل ممثلة عن أدوار لشخصيات حقيقية، لذلك دعنا نعرفك في هذا التقرير على بعض الممثلين الحاصلين على "الأوسكار"، عن تجسيدهم لشخصيات حقيقية.



1- بين كينغسلي عن دوره في فيلم Gandhi









اكتسب الممثل البريطاني بين كينغسلي، شهرة واسعة بعد تجسيده دور المهاتما غاندي في فيلم حمل اسم ذلك الزعيم.

فقد نجح في تجسيد الدور، والتقاط تفاصيل شخصية غاندي بصورة مثالية، ونتيجة لذلك فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1982، عن قيامه بهذا الدور.

ويستعرض الفيلم قصة حياة الزعيم الهندي من وقت عمله كمحامٍ في جنوب إفريقيا، إلى ظهوره كسياسي كاره للسلطة.

فقد كان رجلًا محباً للسلام، ومصدر إلهام للعديد من منظمات الحقوق المدنية، وإلى جانب الأوسكار فاز بين كينغسلي بالعديد من الجوائز على تأدية هذا الدور، منها جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل ونجم صاعد عام 1983، وجائزة البافتا كأفضل ممثل عن هذا الفيلم في نفس العام أيضاً.



2- جوليا روبرتس عن دورها في فيلم Erin Brockovich









فازت الممثلة الأميركية "جوليا روبرتس"، بـ الأوسكار، كأفضل ممثلة لعام 2001 عن أدائها في فيلم Erin brockovich، دور إيرين بروكوفيتش، الناشطة القانونية في مجال البيئة، التي كشفت المخالفات الواضحة لشركة "PG&E" ضد البيئة، مما أدى لدفع الشركة غرامة تقدر بمليارات الدولارات.

ولم تكن هذه الجائزة الوحيدة التي فازت بها روبرتس عن هذا الدور، فقد فازت بجائزة MTV للأفلام عام 2001، لأفضل أداء نسائي، وجائزة البافتا لأفضل ممثلة في دور رئيسي، وجائزة غولدن غلوب، لأفضل ممثلة في فيلم درامي في نفس العام أيضاً.



3- نيكول كيدمان عن دورها في فيلم The Hours









حصلت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2003، عن أدائها لدور الأديبة الإنكليزية فرجينيا وولف، مؤلفة رواية السيدة دالواي، ورواية "غرفة تخص المرء وحده، الشهيرتين.

ويستعرض فيلم The hours قصة حياة فرجينيا وولف، الأديبة الموهوبة، ومعاناتها مع حياتها المضطربة، إذ يأخذنا الفيلم إلى فترات مختلفة من القرن العشرين، ويشرح لنا كيف أثرت كتابات فيرجينيا وولف، على اثنتين من النساء اللتين كانتا تقاتلان من أجل الحرية، وكيف أثرت أعمالها عليها شخصياً، وتفاصيل رحلة تعافيها من الاكتئاب.

فازت كيدمان بالعديد من الجوائز الأخرى عن تأديتها هذا الدور، من أهمها جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثلة عام 2003، وجائزة البافتا في نفس العام.



4- هيلين ميرين عن دورها في فيلم The Queen









فازت الممثلة الإنكليزية هيلين ميرين بجائزة الأوسكار عام 2007، كأفضل ممثلة، عن تجسيدها دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ويستعرض فيلم "The Queen" قصة حياة الملكة البريطانية، واهتمامها بالكثير من الجمعيات الخيرية، والهيئات المهنية، ومنظمات الخدمة العامة، ويطرح العديد من إنجازاتها، ومساهمتها في تنمية المجتمع.

فازت ميرين بالعديد من الجوائز المرموقة على تأديتها هذا الدور، من أبرزها جائزة غولدن غلوب عام 2007 كأفضل ممثلة، وجائزة نقابة الممثلين Screen Actors Guild للأداء المتميز، كأفضل ممثلة في دور رئيسي، بالإضافة إلى جائزة البافتا في نفس العام.



5- فيليب هوفمان عن دوره في فيلم Capote









فاز الممثل الأميركي فيليب هوفمان بجائزة الأوسكار عام 2006، كأفضل ممثل، لتجسيده دور الكاتب ترومان كابوت مؤلف روايتي Breakfast at Tifanny و In Cold Blood، وذلك في فيلم Capote، الذي يستعرض أحداث أهم ست سنوات في حياة الكاتب، ومصدر إلهامه في الكتابة.

حصل هوفمان على العديد من الجوائز عن تأدية هذا الدور، من أبرزها جائزة البافتا لأفضل ممثل عام 2006، وجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في نفس العام أيضاً.



6- ميريل ستريب عن دورها في فيلم The iron woman









جسدت الممثلة الأميركية ميريل ستريب في فيلم The iron woman دور مارغريت تاتشر، التي تلقب بالمرأة الحديدية، فقد كانت تاتشر المرأة الأولى والوحيدة التي تحتل منصب رئاسة وزراء إنكلترا السابقة.

وفازت ستريب بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2012، لتجسيدها الدور ببراعة فائقة أذهلت الجمهور، وظهر مدى إتقانها للدور حتى في مظهرها وصوتها عند إبداء آرائها السياسية.

وإلى جانب الأوسكار فازت ستريب بالعديد من الجوائز الهامة الأخرى عن تأدية هذا الدور، من أهمها جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثلة عام 2012، وجائزة البافتا كأفضل ممثلة في دور رئيسي في نفس العام.



7- دانيال داي لويس عن دوره في فيلم Lincoln









فاز الممثل الإنكليزي دانيال داي لويس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عام 2013، عن تجسيده دور إبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأميركية، في فيلم Lincoln، الذي يسرد تفاصيل أحداث الأشهر الأربعة الأخيرة من حياة لينكولن، إذ يركز على جهوده لإقناع مجلس النواب الأميركي بالموافقة على تعديل الدستور ومنع العبودية.

تميز أداء دانيال الذي جسد شخصية الرئيس الأميركي بالإتقان، فقد أصر على رفضه تقديم القصة بشكل جاف كما يحدث في الأفلام التاريخية، ولذلك حصل لويس على العديد من الجوائز الكبيرة عن تأدية هذا الدور، من أبرزها جائزة البافتا عام 2013، كأفضل ممثل في دور رئيسي، وجائزتا الأكاديمية الأسترالية للفنون السينمائية العالمية، وغولدن غلوب، كأفضل ممثل أيضاً.



8- إيدي ريدماين عن دوره في فيلم The Theory Of Everything









فاز الممثل الإنكليزي إيدي ريدماين بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عام 2015، عن تجسيده في فيلم The theory of everything دور عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ، المعروف بإنجازاته الكبيرة في علم الكونيات، ومن أبرزها توصله إلى النسبية العامة، والجاذبية الخاصة بـ الكوانتم.

حاز ريدماين العديد من الجوائز الأخرى عن تأدية هذا الدور، منها جائزة البافتا لأفضل ممثل في دور رئيسي عام 2015، وجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم درامي في نفس العام.

9- ليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم The Revenant









فاز الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بجائزة الأوسكار عام 2015، كأفضل ممثل عن تمثيله دور هيو غلاس، المستكشف الأميركي، في فيلم The Revenant، فاستحق عن جدارة الأوسكار لتجسيد هذا الدور ببراعة فائقة، وتدور أحداث الفيلم حول تاجر فراء يخرج للبحث عن قوت يومه، فيهاجمه دب ضخم، ويصارع للبقاء حياً، بعد أن يتركه أصدقاؤه.



10- مارك رايلانس عن دوره في فيلم Bridge of Spies











فاز الممثل البريطاني مارك رايلانس بجائزة "الأوسكار" عام 2016، كأفضل ممثل مساعد، لتمثيله في فيلم Bridge of Spies، دور رودولف آبيل، ضابط المخابرات السوفيتي، الذي ألقت وكالة الاستخبارات الفيدرالية القبض عليه بتهمة التآمر.

وحصل رايلانس على العديد من الجوائز لتأديته هذا الدور، من أبرزها جائزة البافتا عام 2016 لأفضل ممثل مساعد، وجائزة جمعية النقاد Critics Choice Award في نفس الفئة.