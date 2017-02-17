لا تستهن بمعجون الأسنان.. له 12 استخداماً من بينها تلميع المصابيح وإزالة البُقع وتنظيف الأظافر

من قال إن معجون الأسنان يقتصر استخدامه على تنظيف الأسنان وإبقائها بيضاء ونظيفة؟!

فهو منتجٌ لا يمكن الاستغناء عنه، إذ يمكن استخدامه في عدة أمور أخرى في المنزل، وهذا ما يُمكننا معرفته من تقرير موقع Bright Side الأميركي.

بعض هذه الأفكار قد تبدو غريبةً بعض الشيء، ولكنها حقيقية. فقط، جربوها بأنفسكم.

1- استعادة بريق الأدوات الفضية الباهتة مرة أخرى، وذلك عبر فركها بكمية صغيرة من معجون الأسنان.







2- بمساعدة معجون الأسنان، يمكن تنظيف مصابيح السيارة الأمامية وجعلها ملساء، إذ يحتوي معجون الأسنان على مادة كاشطة، من شأنها أن تصنع المعجزات فيما يتعلق بتنظيف مصابيح السيارات.

3- يمكن أن تتسخ أصابع البيانو سريعاً بسبب لمسها باستمرار بأصابع اليد، ولتنظيفها ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطعة قماش مُبللة، ونظف أصابع البيانو بعناية. ستتفاجأ من فاعليته في التنظيف.

4- أعلم جيداً ماذا يعني أن ترتدي حذاءً أبيض اللون، ولاستعادة بياضه كلما اتسخ يمكنك تنظيفه بسهولة بمعجون الأسنان.









5- إذا غطَّيت الجزء الداخلي لنظارات السباحة بطبقة رقيقة من معجون الأسنان، ثم غسلتها، لن يظهر بخار الماء عليها عندما تسبح.

6- يمكن أن تتخلص من البقع على الأسطح الخشبية في دقائق معدودة بمسحها بقليلٍ من معجون الأسنان، ولن تكون في حاجة لاستخدام المبيضات الكيماوية الضارة بعد الآن.

7- معجون الأسنان مُذهل حقاً في التخلص من الأنواع المختلفة من البقع على الملابس، بدايةً من أحمر الشفاه على القميص، وصولاً إلى صوص المعكرونة السباغيتي على غطاء الطاولة.

فقط غطِّ البقعة المزعجة بكميةٍ قليلة من معجون الأسنان، وافركها برفق، واتركها لوقتٍ قليل قبل أن تغسلها. لكن تذكر أنَّه من الأفضل عدم استخدام معجون الأسنان الأبيض مع الملابس الملونة.

8- يمكن أن تستعيد بريق الصنابير إذا غطيتها بقليلٍ من معجون الأسنان، ثم فركتها بقطعة قماش، وفي الواقع يعطي معجون الأسنان نتائج رائعة عند استخدامه مع الأسطح المطلية بالكروم.









9- يمكن استخدام معجون الأسنان أيضاً لتنظيف سطح المكواة.

10- يمكن أن تُخدش شاشة هاتفك الذكي بسرعةٍ جداً إذا لم تغطها بطبقة حماية، لذلك يُمكنك وضع قليل من معجون الأسنان على قطعة قماش، ومسح الخدوش بها. بعد إزالة بقايا معجون الأسنان ستحصل على نتائج مذهلة.

11- يمكن أن ينظف معجون الأسنان أظافركِ أيضاً، فقط غطِّي أظافرك بكميةٍ قليلة من معجون الأسنان، واتركيها لبضع دقائق، ثم اغسليها بالماء.







12- التخلص من روائح معينة من اليدين مثل روائح الثوم، والبصل، والأسماك أحياناً يكون صعباً. لكن إذا غسلت يديك بكميةٍ قليلة من معجون الأسنان، ستختفي الرائحة في الحال.