16 تطبيقاً على Google Play تستحق الشراء.. لا تبخل على جوالك بها

لطالما تفوق نظام تشغيل "أندرويد"، على نظائره في شركة آبل iOS، إذ يعد أندرويد أشهر نظام تشغيل للهواتف المحمولة.

وعلى الرغم من ذلك لا يزال مطورو تطبيقات الهواتف أكثر تحقيقاً للنجاح في بيئة عمل آبل، وذلك من الناحية المالية.

وحتى إن كان سوق Google Play لتحميل التطبيقات في نظام أندرويد يتفوق على نظيره في آبل App Store في عدد مرات التحميل الإجمالية، يُبدي مستخدمو آبل رغبة أكثر من نظرائهم من مستخدمي أندرويد في دفع بعض الأموال لشراء التطبيقات.

نقدم هنا في هذه القائمة 16 تطبيقاً متاحاً للتحميل في Google Play تستحق عن جدارة الأموال القليلة التي تُدفع من أجلها.

1- PinOut متاح للتحميل المجاني، ويمكن التحديث بـ 2.99$









لعل عبارة "لعبة الكرة والدبابيس" على الهاتف تبدو غير ملهمة أوتوماتيكياً. لكن لعبة الكرة والدبابيس اللانهائية المتلألئة المُسمَّاة "بين أوت" PinOut، قد تُغير رأيك.

كيف تكون إحدى ألعاب الكرة والدبابيس "لا نهائية"؟

الجواب هنا: إذ يمكنك التحكم في الذراعين الأيمن والأيسر من خلال اللوحة التي تستمر في التوسع، والتي تستخدمها كي تدفع كرتك إلى نقاط أبعد قبل أن ينتهي الوقت.

ثمة 8 ألعاب مصغرة تختفي بين العوائق المتنوعة، إذ تتكون هذه الألعاب من واجهات خرسانية 8-بت (يا لها من عودة إلى المدرسة القديمة من لعبة الكرة والدبابيس) تسمح لك بجمع وقت إضافي لإنهاء اللعبة.

ويمكن تحميل التطبيق مجاناً، إلا أنني أنصح بفتح اللعبة مقابل 3 دولارات لشرائها.

سوف يتيح لك هذا أن تُبقي على التقدم الذي تحرزه في مراحل اللعبة دون العودة إلى البداية مرة أخرى. بيد أن الشكوى الوحيدة التي أُبديها عن هذه اللعبة تكمن في أنني أتمنى لو أن هناك مزيداً من المستويات.

2- Monument Valley - $ 3.99









ثمة كثير من الألعاب المجانية متاحة في سوق Google Play ويمكنك أن تقضي ساعات تستغرقها كلها في لعب إحدى ألعاب الهاتف المُصمّمة جيداً.

لذا، لماذا لا ننفق بضعة دولارات في جيب مطور ألعاب موهوب؟ إن لم تفعل هذا، فسوف تُقذف من كل جانب بالإعلانات، أو بطلبات لـ"ترقية" اللعبة.

نعتقد أن لعبة Monument Valley هي إحدى تلك الألعاب التي تستطيع إنفاق بضعة دولارات فيها.

وسوف تُبقيك اللعبة لساعات أمامها، وربما لأيام، بل لأسابيع من اللعب داخل عالم أحلام جميل وخيالي.

3- Pocket Casts - $ 3.99









هل تنتقل عبر المواصلات، أو تنفذ الأعمال المنزلية، أو حتى تسافر؟

حتى إن لم تكن تفعل أياً من تلك الأشياء، ينبغي عليك أن تجد وقتاً لكي تستمع إلى بعض الصوتيات من خلال سماعات الأذن.

لسوء الحظ، تفتقر معظم برامج التدوين الصوتي إلى التصميم الجيد أو أداء وظائفها بطريقة جيدة.

إلا أن Pocket Casts يعتبر أحد التطبيقات القليلة التي لا تظهر فيها تلك العيوب.

يتسم التطبيق بامتلاكه لتصميم سهل وأنيق ويمكن التعامل معه بطريقة شديدة البداهة، مما يسهل معه اكتشافه وتنظيمه ومزامنة ما تسمع عبر الأجهزة المتنوعة.

إن كنت تقضي وقتاً مع المدونات الصوتية، فقدّم معروفاً لنفسك وحمّل هذا التطبيق اللطيف والمصمم جيداً.

4- Runtastic Pro - $3.99









عندما تمارس رياضة الركض، يُرجح أن الآلة التي تختارها تكون الرفيق الذي يصاحبك خلال كل هذه الساعات.

لذا، لماذا لا تستثمر بعض الأموال لتحظى بأفضل رفيق، يساعد Runtastic Pro في تحسين أداء التمارين التي تؤديها، كما يحدد كمية هذه التمارين عن طريق متابعة أفضل الإحصاءات التي حققتها، مستخدماً في ذلك خريطة "جي بي إس" كي يحدد المسار الذي تجري فيه، بل أيضاً عن طريق مدرب صوتي يحفزك اعتماداً على تفضيلاتك الشخصية.

إن كان المبلغ الذي تدفعه في التطبيق كبيراً بالنسبة لك، يمكنك أن تستمتع بالنسخة المجانية التي تحتوي على إعلانات وتأتي بوظائف محدودة عن النسخة المدفوعة.

5- Swype -$ 0.99









مع كل المميزات التي توفرها شاشة اللمس، لم تستطع أن تتطور لوحة المفاتيح البارزة القديمة التي كنا نعتمد عليها، لكن تطبيق Swype يفي بالغرض.

يمكن تخصيص التطبيق لأقصى درجة حسب متطلبات المستخدم، فضلاً عن أنه يقدم مجموعة من المميزات مثل الإملاء الصوتي والتعرف على خط اليد.

ويبقى الجزء الأفضل فيه أنه يتعلم أكثر كلما تستخدمه في الكتابة، لذا فإنه يتحسن مع الوقت. إن كان مبلغ الـ99 سنتاً كثيراً بالنسبة لك، ثمة تطبيق بديل ومجاني يسمى Swiftkey، لكنك سوف تضطر إلى دفع بعض المال للتنسيقات والسمات الإضافية.

6- Tasker- $2.99









هاتفك الذكي هو جهاز لخدمتك، لكنك للأسف مقيد بما تتيح لك جوجل والشركة المُصنّعة فعله به، إلا إن كنت على استعداد لاستثمار الوقت في تأصيل وترميز جهازك.

هنا يأتي دور تطبيق مثل تطبيق Tasker.

فهو يسمح لك بتوسيع تخصيص هاتفك، ولا يتطلب الترميز أو كتابة أكواد. ويوفر لك القدرة على تحديد أي أنواع من التنبيهات (مثل الاهتزازات، وإخطارات LED الضوئية، والنوافذ المنبثقة، والأصوات) سيتسبب في حدوثها أي عمل رقمي فردي، ويسهل كثيراً الفرز من خلال ملفات الكمبيوتر الخاصة بك (بما في ذلك قدرات ضغط الملفات، وفك الضغط)، والكثير من الخيارات الأخرى. إن كنت ترغب في الحصول على هاتف أكثر ذكاءً؛ فهذا التطبيق هو الملائم لك.

7- Star Walk- $0.99









يقدم لك هذا التطبيق الواقعي إمكانية استخدام هاتفك للحصول على واجهة تكسو صورة السماء بمعلومات عن كل الأجرام التي تراها، ويتم تحديثها باستمرار بينما تحرك هاتفك في الوقت ذاته.

كما أنك لا تحتاج للتواجد بالخارج دائماً؛ بل يمكنه أن يُظهر لك إطلالة على السماء بناءً على موقعك.

ألا يستحق النظام الشمسي دفع 99 سنتاً لأجله؟

8- TuneIn Radio Pro- $9.99









تفتخر TuneIn بمجموعة من أكثر من 100 ألف محطة إذاعية ما بين AM وFM تبث من جميع أنحاء العالم إلى هاتفك أو جهازك اللوحي مباشرة مجاناً.

يمكنك أيضاً تسجيل الصوت مباشرة على جهازك وحفظه لتشغيله لاحقاً.

يبدو كجهاز تسجيل الفيديو لكنه عالمي ومختص بالراديو.

9- Spotify Premium - (التحميل مجاني، 9.99$ شهرياً للنسخة المميزة)









هي خدمة تدفق موسيقى رائعة قائمة على فكرة التخزين السحابي مثل iCloud، التي تلغي الحاجة إلى الاحتفاظ بنسخ من الموسيقى المفضلة لك على هاتفك أو حتى الاحتفاظ بنسخ مادية.



تتوفر منها نسخة مجانية، لكنك ستضطر إلى التعامل مع إعلانات الصوت أو الفيديو المتكررة، والمراوغة والتخبط بين الألبومات وقوائم التشغيل (في النسخة الخاصة بالهاتف على الأقل، فنسخة الويب والأجهزة اللوحية تحتوي على قائمة تشغيل).

أما إن كنت تعتبر نفسك محباً حقيقياً للموسيقى؛ فقد يستحق الأمر الترقية إلى الإصدار المميز من Spotify ودفع 9.99$ شهرياً.

فالنسخة المميزة تتجنب الإعلانات، كما تقدم لك إمكانية اختيار الموسيقى التي تطلبها، وتسمح لك بتحميل الأغنيات للاستماع في حالة عدم الاتصال، وكذلك عدد لا محدود من إمكانيات التخطي عند التخبّط والخلط.

في الواقع، تدفع في هذا التطبيق لتحسين حياتك بجلب كل موسيقى العالم بين يديك، وتحتاج بالتأكيد للحصول على هذه النسخة المميزة إن كنت تُثمّن الدور الذي تلعبه الموسيقى في حياتك.

10- Bitdefender









(التحميل مجاني، 14.99$ سنوياً لكل جهاز بعد أربعة أيام تجربة مجانية)

يمكنك تحميل التطبيق مجاناً واختباره لمدة أربعة أيام، لكن سيتوجب عليك دفع رسوم قدرها 15$ مقابل سنة من التغطية (بمعدل 1.49 دولار شهرياً) للاستمرار.

وبقدر ما يكون نظام أندرويد ممتلئاً بالأخطاء، بقدر ما تحتاج إلى أن تكون حكيماً وتدفع القليل الإضافي مقابل تطبيق لحماية هاتفك المزود بنظام أندرويد.

11- Norton Family Parental Control - التحميل مجاني، 49.99$ للتسجيل سنوياً









العالم مكان مخيف بالنسبة للأطفال، ويشمل ذلك العالم الافتراضي أيضاً.

لحسن الحظ هناك أدوات مثل تطبيق Norton Family Premier (ويسمى أحياناً بتطبيق Norton Family للرقابة الأبوية)، يمكنها جعله مخيفاً بدرجة أقل.

مقابل 49.99$ سنوياً، تتيح هذه الخدمة للآباء سلطة المراقبة، أو حتى الحظر، لجميع أنشطة أطفالهم على الإنترنت، بما فيها المواقع وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الأنشطة داخل التطبيقات، مع إمكانية منع الوصول لتطبيقات محددة.

تشمل هذه الرسوم دعما غير محدود للأجهزة، لذا يمكنها تغطية أجهزة العائلة بأسرها. كما تحتوي الخدمة كذلك على ميزة تتبع وتحديد مكان تواجد الطفل للأبوين من أي مكان، أو على الأقل تحديد مكان هاتفه.

12 - NordVPN - التحميل مجاناً، و5.75$ شهرياً للاشتراك في خطة مدتها سنة









برنامج مكافحة الفيروسات ليس هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه لحمايتك على الإنترنت.

يجب عليك أيضاً النظر في استخدام (Virtual private network)، شبكة خاصة افتراضية في هاتفك المحمول لزيادة صعوبة مهمة الجهات الشريرة التي تحاول التنصت على اتصالاتك أو تتبع سلوكك.

المسوقين على الإنترنت وبرامج المراقبة الخفية تراقب سلوكك من أجل الإعلانات المستهدفة على مستوى الأفراد micro-target ads وغيرها من رسائل الشركات.

ويساعد برنامج VPN على جعلك غير مرئي على الإنترنت عن طريق إخفاء عنوان IP الخاص بجهازك.

توجد بعض الشبكات الخاصة الافتراضية الأخرى الأسرع من هذا، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الوظائف الأساسية مع واجهة سهلة الاستخدام، NordVPN خيار جيد

. وبثمانية دولارات شهرياً يمكنك إخفاء ما يصل إلى ستة أجهزة في وقت واحد (يعمل عبر منصات متعددة) عند الاتصال بالإنترنت.

13 - LastPass - التحميل مجاناً؛ والاشتراك 12$ سنوياً بعد نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً









أنت تعلم أنك تبحث عن المشاكل إن كنت لا تحتفظ بكلمة سر فريدة صعبة التخمين لكل حساب من حساباتك على الإنترنت، أليس كذلك؟

ولكن حفظ جميع كلمات السر الطويلة لاستخدامها حين تُطلب قد لا يكون بالأمر السهل، وخاصة عند إدخالها على جهاز محمول.

هذا هو السبب في وجود خدمة مثل LastPass، فبإمكانها إنشاء وحفظ كلمات المرور صعبة التخمين بأمان لكل حساباتك.

في السابق كان يجب أن يكون لديك حساب ممتاز لحفظ كلمات السر الخاصة بك في كل الأجهزة المحمولة، ولكن اعتبارا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، سيسمح LastPass باستخدام هذه الخدمة على جميع الأجهزة المحمولة والمكتبية القابلة للدخول على الإنترنت مجاناً.

14 - Pudding Monsters Premium - $0.99









لا تريد بالتأكيد أن يقع أطفالك عرضة للإعلانات التي تعرضها لهم خوارزمية ما للأجهزة المحمولة.

إذاً لماذا لا تتخلص من الإعلانات المزعجة (في الواقع، إعلانات فيديو) في لعبة لغز بسيطة وممتعة مثل لعبة لغز الوحوش، وبمجرد دولار واحد؟ سيصل إليهم المعلنون بما فيه الكفاية بطرق أخرى.

15 - Weather Timeline – Forecast - $1.49









سيكون -بلا شك- تطبيق التنبؤ بالطقس أحد أكثر التطبيقات التي تتابعها على هاتفك، لذلك يستحق ذلك الأمر دفع القليل من المال للحصول على تصميم سهل مثير وخالٍ من الإعلانات.

وما يفتقده تطبيق Weather Timeline – Forecast هو التسويق الجيد وعلامة تجارية، لكنه يعوض ذلك بسهولة استخدامه وشكله الفني الجمالي.

هذا التطبيق أكثر دقة بكثير من أي تطبيق طقس آخر.

16 - Small World 2 - $1.99









كان سعر هذا التطبيق 6.99 دولار، ولكن حتى مع هذا السعر، كان صفقة رابحة حين تفكر في أن اللعبة الشعبية، المبني التطبيق على أساسها تُكلف 50 دولاراً.

تسمح لك هذه اللعبة التي تُكلف حالياً 1.99 دولار خوض حروب بين حضارات وأجيال متعددة، ضد أصدقائك أو على الإنترنت (أو يمكنك أن تلعب منفرداً ضد اللعبة نفسها).