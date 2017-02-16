Huffpost Arabi ar
إصدار: ar

ترامب يهاجم قناة CNN ويقول إن الإعلام غير نزيه

 |  ا ف ب
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TRUMP
Bloombe

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشدة، الخميس 16 فبراير/شباط 2017، "عدم نزاهة" الصحافة، في أول مؤتمر صحفي منفرد بالبيت الأبيض.

وأكد الرئيس الأميركي أن "عدداً كبيراً من الصحفيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة"، و"مستوى انعدام النزاهة (لدى وسائل الإعلام) خارج السيطرة".

وأضاف ترامب الذي ركز هجومه على شبكة "سي إن إن"، أن "غالبية وسائل الإعلام في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس لا تتحدث من أجل مصالح الشعب؛ بل للمصالح الخاصة ولمن يفيدون من نظام متصدع بشكل مؤكد".

وتابع: "أنا هنا مجدداً لأوصل رسالتي بشكل مباشر إلى الشعب" الأميركي.

 

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