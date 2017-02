ترامب يهاجم قناة CNN ويقول إن الإعلام غير نزيه

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشدة، الخميس 16 فبراير/شباط 2017، "عدم نزاهة" الصحافة، في أول مؤتمر صحفي منفرد بالبيت الأبيض.

وأكد الرئيس الأميركي أن "عدداً كبيراً من الصحفيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة"، و"مستوى انعدام النزاهة (لدى وسائل الإعلام) خارج السيطرة".

FAKE NEWS media, which makes up stories and "sources," is far more effective than the discredited Democrats - but they are fading fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٦ فبراير، ٢٠١٧