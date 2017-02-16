صورة لصلاة رئيس الأركان التركي إلى جانب أردوغان تحطّم الأرقام القياسية.."انتظرناها 90 سنة من عسكري"

انتشرت الخميس 16 فبراير/شباط 2017، صور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقف إلى جانبه رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار وهما يصليان في المسجد النبوي، والتي قالت عنها الصحف التركية إنها حطمت الأرقام القياسية بانتشارها وتداولها.

وبحسب "يني شفق"، فإنّ انتشار هذه الصور يعود بشكل كبير إلى إعجاب الأتراك بها، معتبرين أنّ صلاة صاحب أكبر منصب قيادي داخل المؤسسة العسكرية تعطي "مثالاً جيداً للقائد المثالي".

Close  عمرة أردوغان لـ  































 مشاركة  تغريدة  ✖ شارك هذا ✖ إغلاق الشريحة الحالية

وقد عاد أردوغان بعد اختتام جولة خليجية، شملت كلاً من البحرين والسعودية وقطر مطلع هذا الأسبوع، إلى مكة لزيارة الكعبة وتأدية العمرة وزيارة قبر الرسول بالمسجد النبوي، حيث تم تخصيص طائرة خاصة له نقلته إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وقد رافق الرئيس التركي وفد رفيع المستوى، يتكون من زوجته السيدة أمينة أردوغان، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال خلوصي أكار، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكدجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بيرات البيراك، إلى جانب قائد جهاز الاستخبارات التركية المستشار هاكان فيدان.

أحد الأتراك على تويتر وصف الصورة التي جمعت الرئيس التركي ورئيس هيئة الأركان العامة بقوله: "هذه الصورة انتظرناها لمدة 90 سنة"، في إشارة منه إلى الأخبار التي تقول بأن صلاة الجماعة كانت ممنوعة على أفراد المؤسسة العسكرية طول هذه المدة.