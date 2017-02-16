ينافس فيسبوك.. موقع روسي يخبرك بكل المعلومات عن أي شخص من صورته فقط

لاقى تطبيق يتعرف على الوجوه رواجاً كبيراً في روسيا؛ نظراً لقيامه بمهام كان ينفرد بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الرغم من أنه يبدو من الوهلة الأولى كأنه أداة من أفلام "جيمس بوند".

إذ يستطيع التطبيق معرفة المعلومات الشخصية عن أي مستخدم للشبكة الاجتماعية الروسية "فكونتاكتي (VK)"، التي تشبه تقريباً "فيسبوك"، فيما تضم نحو 350 مليون مستخدم، وذلك بحسب تقرير صحيفة La Vanguardia الإسبانية.

وحسبما أوضح مصمم التطبيق، "أرتيوم كوخارنكو"، لوكالة France Presse، يُمكن لهذا التطبيق الذي يدعى Find Face، تتبع قاعدة البيانات المتعلقة بنحو 300 مليون صورة، في بضع ثوانٍ.

فضلاً عن ذلك، فإن إطلاق هذا التطبيق مثَّل نجاحاً باهراً نظراً لمساهمته في تسهيل الاتصال بين الناس، خاصةً عندما يعجزون عن معرفة اسم شخص ما، كما يساعد التطبيق مستخدميه في معرفة المعلومات والصور التي نشرها صاحب الصورة على الشبكات الاجتماعية.

ومن المثير للاهتمام أن تطبيق Find Face، قادر على معرفة هوية الأشخاص والاتصال بهم من خلال صورة واحدة؛ إذ يسمح لأي مستخدم للإنترنت بأن يعثر على شخص ما ويتواصل معه من خلال صورته.









وعلى الرغم من أن هذا التطبيق لديه القدرة على الكشف عن هويات الأشخاص من خلال الصور، إلا أن هناك احتمالاً بعدم مطابقة البحث مع الشخص الحقيقي بنسبة 70%.

انتهاك الخصوصية

انتشرت العديد من الفيديوهات على موقع يوتيوب، في الآونة الأخيرة، يستنكر أصحابها إنشاء مثل هذا التطبيق، حيث اعتبروه انتهاكاً لخصوصية المستخدمين.

يذكر أن قاعدة البيانات التابعة لهذا التطبيق لا تحتوي إلا على معلومات مرتبطة بالشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي". ومن ثم، إذا كان صاحب الصورة لا يملك موقعاً على هذه الشبكة، فإنه من غير الممكن الحصول على أي معلومات تخصه.

ومن جهة أخرى، بإمكان أي مستخدم للشبكات الاجتماعية حذف صورته من Find Face، عبر تقديم طلب للتطبيق.

التطبيق يميز VK عن فيسبوك

حتى الآن، لا يوجد أي تطبيق شبيه بتطبيق Find Face في الدول الأوروبية، خاصةً أن هذه المجتمعات تهتم بحماية خصوصية مواطنيها.

ومن المرجح أن يتميز موقع "فكونتاكتي" الروسي على فيسبوك؛ نظراً لأن ميزة تطبيق Find Face ليست من ضمن اهتمامات هذه الشركة التكنولوجية العملاقة.