47 قتيلاً في تفجير استهدف معارض للسيارات ببغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل 47 شخصاً على الأقل في انفجار سيارة مفخخة وسط معارض للسيارات بمنطقة البياع، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه.

وقال العميد سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد، إن "الاعتداء الإرهابي في معارض البيع المباشر بمنطقة البياع، كان بواسطة عجلة مفخخة مركونة، حيث خلف 47 شهيداً و49 مصاباً كمعلومات أولية".

وتنظيم "الدولة الإسلامية" تبنّى التفجير الذي وقع عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (1.00 ت.غ) وقت الذروة بالنسبة لهذه التجارة.

ويأتي التفجير غداة استهداف معارض السيارات في منطقة جميلة الواقعة ضمن مدينة الصدر، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" العملية.

وتفجير السيارة المفخخة هو الثالث في غضون 3 أيام، شهدت خلالها العاصمة العراقية ازدحاماً شديداً.

وأظهرت صور -التقطها ناشطون- جثث الضحايا متفحمة على الأرض، فيما يحاول رجال الدفاع المدني إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد كبير من السيارات.

كما تظهر محاولات لإطفاء سيارات محترقة لا يزال الضحايا بداخلها.