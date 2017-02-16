الرئيس الصومالي المنتخب يتسلم مقاليد السلطة.. السابق يؤكد: سأعمل مع رئيسنا الجديد

تسلَّم الرئيس الصومالي المنتخب محمد عبد الله فرماجو، الخميس 16 فبراير/شباط 2017، السلطة رسمياً، من سلفه حسن شيخ محمود.

وجرت مراسم تولي السلطة في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، وسط إجراءات أمنية في محيطه.

وقام الرئيس السابق، حسن شيخ محمود، بتسليم السلطة لسلفه في المناسبة التي حضرها مسؤولون حكوميون إلى جانب عدد من نواب البرلمان الصومالي.

وخلال مراسم التسليم، أعرب الرئيس السابق عن ترحيبه بفرماجو، مؤكداً أنه سيعمل معه.

من جهته، قال فرماجو إنه سيعمل، وبجهد، على إرساء السلام والاستقرار في البلاد. ودعا جميع أقسام القوات المسلحة للعمل على الاستقرار وحماية المواطنين.

كما دعا الشعب الصومالي للعمل مع الدولة لأداء واجبها المنوط بها، ودفع الضرائب من أجل النهوض بالاقتصاد الذي تضرر جراء المشاكل الأمنية طيلة السنوات الماضية.

وفاز فرماجو في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثامن من الشهر الجاري.

ومن المقرر إقامة مراسم تنصيب الرئيس في الـ22 من فبراير/شباط الجاري، بمشاركة وزراء وأعضاء البرلمان الفيدرالي، ومكونات المجتمع المدني المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي.

وأمام الرئيس فرماجو مهلة 3 أسابيع لتعيين رئيس وزراء، وذلك بعد أن مضى أسبوعاً منذ أداء اليمين الدستورية في الثامن من الشهر الجاري.