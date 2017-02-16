السعودية تضبط 4 خلايا لتنظيم داعش تجند أفراداً للقتال في الخارج

قال التلفزيون السعودي نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية إن قوات الأمن السعودية تمكنت "في عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية" للدولة الإسلامية يشتبه أنها تجند أعضاء للقتال في الخارج.

وأضاف أن السلطات احتجزت 18 سعودياً ويمنيين اثنين وسودانياً واحداً في العملية، بحسب ما ذكرت رويترز.

في حين قالت صحيفة الشرق الأوسط في تغريدة لها:

#عاجل من #السعودية | الداخلية: تتكون الخلايا المقبوض عليها من 18 شخصاً منهم اثنان من #اليمن و سوداني والباقي سعوديينhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/s0pdxqLyNp — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) ١٦ فبراير، ٢٠١٧

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، ‏فقد تمكنت الجهات الأمنية - في عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14/5/1438هـ - من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة "مكة المكرمة - المدينة المنورة - الرياض – القصيم" نشط عناصرها بأدوار متنوعة، كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً.

وتابع المتحدث أن من هؤلاء المتهمين طايع بن سالم بن يسلم الصيعري، الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين بتاريخ 9 / 4 / 1438هـ، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة "خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 23-4-1438هـ"، ‏واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم "داعش" الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات ‏في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وتحضير الخليط المستخدم في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من:

‏1- إبراهيم صالح سعيد الزهراني - سعودي الجنسية.

2- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي - سعودي الجنسية.

3- راجي عبده علي حسن - سعودي بالتجنس.

4- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

5- سليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية.

6-صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.

7-عاطف صواب ظافر الشهري - سعودي الجنسية.

8- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد- سعودي الجنسية

9- عبدالله إبراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية.

10-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.

11- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.

12-عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.

13-محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.

14- معجل إبراهيم عبدالرحمن الفوزان - سعودي الجنسية

15-مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.

16- أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.

17- خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.

18- مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.

كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت "مليوني" ريال سعودي.