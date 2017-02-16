أغلى مكتبة في العالم.. هذا ما ستدفعه مقابل 4 ساعات داخلها

مطرّزات، مقاعد جلدية، شمعدانات، أعمال خشبية منحوتة وتماثيل للرُّسل: إنها مكتبة "بوك كابيلّا- Book Capella"، المبنية حديثاً، والمستوحاة من أسلوب العمارة بأوروبا الغربية بين القرنين 12 و16 ميلادياً بوسط مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وتكتمل بجميع وسائل الترف المتوقعة للمكتبات القديمة، مع بطاقات سعر تلائم ذلك.

وللاستمتاع بمقتنيات المكتبة وأجوائها، ستضطر لدفع تذكرة بمبلغ يعادل نحو 125 دولاراً أميركياً، نظير جلسة قراءة مدّتها 4 ساعات– فهي تجربة مُختلفة على نحو ملحوظ عن الدخول المجاني الذي يستمتع به القرّاء في مكتبات روسيا العامة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن مجموعة كتب مكتبة Book Capella البالغ عددها 5000 كتاب هي من منشورات دار ألفاريت للنشر، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرغ مقرّا لها، وهي أيضاً المالكة والمبادرة للمشروع.

ويتراوح متوسط سعر الكتب الفردية بين 30.000 و50.000 روبل (ما يعادل نحو 500 و893 دولاراً أميركياً)، ويرجع تاريخ كافة الكتب إلى الفترة بين القرنين 16 و19، وتُعرض في صالات تتسق مع فكرة الكتب، بأسماء من بينها "كُتب الحرب"، "كُتب السفر"، وشعارها هو عبارة مقتبسة عن الأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس تقول: "لقد تخيّلت دائماً الجنّة كمكتبة".

هل هي أغلى مكتبة في العالم؟

"125 دولاراً أمريكياً في الزيارة الواحدة بالتأكيد ليس سعراً مُنخفضاً؛ ولكنه أقل تكلفة من تذاكر الأوبرا وعروض رقص الباليه"، هكذا قالت إيرينا خوتيشوفا، مديرة المشروع، التي أضافت أن "الناس ليسوا مُندهشين في الحقيقة من السعر في حد ذاته، هم مندهشون أن هذا هو ثمن زيارة مكتبة".

وفي حين أنها قد لا تكون هذه هي المكتبة الوحيدة في العالم التي تقر رسوماً لدخولها، حيث تقر مثلاً مكتبة لندن رسوماً تتراوح بين 255 و511 جنيهاً إسترليني نظير العضوية السنوية (ما يعادل نحو 318 و637 دولاراً)، ومبلغاً قد يصل إلى 22000 جنيه إسترليني نظير الاشتراك مدى الحياة (27430 دولاراً)، وتفرض مكتبة بورتيكو في مدينة مانشستر البريطانيّة مبلغ 4667 جنيهاً إسترلينياً (ما يعادل 5820 دولاراً) نظير الاشتراك مدى الحياة، ويتم تخفيضه إلى 3271 جنيهاً إسترلينيا (ما يعادل 480 دولاراً) لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً- تعد مكتبة Book Capella باهظة نسبياً.

فبطاقة عضويتها السنوية باسم “Book Apostle" تتكلف 230.000 روبل (ما يعادل نحو 4001 دولار) في حين أن تسجيل العضوية مدى الحياة باسم "Preacher’s Book Apostle" قد تصل كلفته إلى 5 ملايين روبل (نحو 86044 دولاراً).

وقالت إيرينا خوتيشوفا، إن المكتبة التي افتتحت في ديسمبر/كانون الأول 2016، تُستخدم عادة من قِبل مُجمّعي الكتب، والمؤرّخين والعلماء، فضلاً عن رجال الأعمال، الذين يريدون عقد اجتماعاتهم في مكان هادئ، كما أنها توفر فرصة لمرتاديها لتغيير أماكنهم المعتادة التي يترددون عليها.

وعندما سُئِلت كيف للأكاديميين الذي يكسبون أقل من متوسط دخل الفرد في روسيا أن يتحمّلوا مثل هذه التذكرة الباهظة؛ قالت إن "بعض المهنيين الشباب الذين تخرّجوا في الجامعات ويبدأون للتو بحوثهم الجادة، لن يتمكنوا من تحمل نفقات العضوية، نحن نتفهم ذلك، ولكن الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمهنيين الذين يقودون ويخلقون التحول التاريخي عادة يُصبحون مُشترين لكتبنا".

ليست مكتبة

وتتضمن بعض أغلى مقتنيات المكتبة صوراً مُطابقة للأصل من مخطوطات أطالس الأقاليم الأساسية في الإمبراطورية الروسية في الستينات من القرن 18، فضلاً عن طبعة كاملة من مجلات (Niva - نيفا) السابقة للثورة، وهي مقتنيات يسعى إليها بضراوة ويتصيّدها هواة جمع التحف في جميع أنحاء العالم.

وتنشر دار الفاريت، التي تأسست عام 2006، بشكل أساسي كتب التاريخ وتاريخ الفن التقليدي الروسي والغربي، بطبعات فاخرة بعدد نحو 100 نسخة، فضلاً عن إصدارات تُطبع تحت الطلب؛ وهي ذلك النوع من الكتب الذي يسعى إليه أولئك المهتمون بالسلطة أكثر من الثقافة، لأغراض العرض.

"Book Capella ليست مكتبة بالمعنى التقليدي، وليست متحفًاً؛ على الرغم من مقتنيات المتحف المعروضة، وهي أيضاً ليست مكتبة لشراء الكتب، على الرغم من أنك بإمكانك شراء كتب بها، بل هي طريقة جديدة للأشخاص كي يتواصلوا مع الكتب النادرة"، هكذا قالت إيرينا.



ومع ذلك؛ في حين أن Book Capella تعلن شعارها بأنها رؤية بورخيس للجنّة، فإن المساحة تبدو أقرب إلى صالة عرض فاخرة منها إلى مكتبة.