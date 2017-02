تنبأت بمقتل السفير الروسي وعلم المعارضة السورية.. 5 مسلسلات تكهنت بمستقبل الشرق الأوسط

شاهدنا من قبل عدداً من السيناريوهات التلفزيونية تتحوَّل إلى أحداثٍ واقعية، من رئاسة دونالد ترامب في مسلسل The Simpsons، إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في مسلسل X Files.

منطقتنا المُضطربة ليست استثناءً. ولهذا يضع موقع Step Feed، خمسة أحداث تنبأت بها العروض التلفزيونية.

في المسلسل التلفزيوني التركي Kollama أو "مراقبة"، يقتل نادلٌ السفير الروسي داخل معرضٍ فني.

تحقَّق السيناريو على أرض الواقع في ديسمبر/كانون الأول 2016، حينما أُردي آخر السفراء الروس لدى تركيا، أندريه كارلوف، قتيلاً بواسطة شرطي خلال افتتاح معرضٍ فني. هل هذا مُخيفٌ بما فيه الكفاية؟

تعرَّض الحاكم الليبي السابق معمر القذافي للتعذيب وقُتِل خلال الانتفاضة التي شهدتها بلاده عام 2011.

وقد تنبَّأ المسلسل الكوميدي الأميركي Second Chance، ليس فقط بالعام الذي سيموت فيه، بل وبسبب موته كذلك. وأُذيعَت الحلقة التي شهدت تلك الأحداث عام 1987، أي قبل 24 عاماً من موت القذافي.

وظهر القديس بيتر في السماء، وهو يقرر أقدار الناس في الحلقة التجريبية من المسلسل "مكتب".

وصوَّرت الحلقة العقيد القذافي الميت حديثاً أثناء ارتقائه إلى المكتب، مرتدياً زياً عسكرياً ومُغطَّى بآثار طلقاتٍ. وتحقَّق المشهد بالفعل عام 2011.

خلال حلقةٍ بعنوان New Kids on the Blecch، شارك بارت وأصدقاؤه في أغنيةٍ مُصوَّرة، قادوا فيها طائراتٍ حربية وهبطوا بالمظلات في دولةٍ عربية لم تُسمَّى من أجل "تحرير" سيدةٍ من السكان المحلِّيين من التيار المحافظ.

وكانت سيارة جيب في الفيديو تحمل العَلَم الذي يُستَخدَم حالياً من قِبَل المعارضة السورية.

وعندما ظهرت الحلقة مرة أخرى عام 2014 أوضح النقاد أنَّ العلم هو عبارة عن نسخةٍ قديمة من العلم السوري، كانت تُستَخدَم قبل انقلاب عام 1963 الذي شهدته البلاد.

لو كانت السلطات الأميركية من جمهور مسلسل Scrubs، لكانت قد وفَّرت على نفسها عامين من البحث عن مؤسِّس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في الدولة الخطأ.

فخلال إحدى حلقات مسلسل Scrubs عام 2007، قال جانيتور: "علينا أن نبحث عن بن لادن في باكستان". ولم تُحدِّد الاستخبارات الأميركية مخبأ بن لادن في باكستان حتى عام 2009.

Jesus, every fuckin' year Homeland basically predicts the future. They switched to Germany last season and now life imitates art again.

— Robert Ford (@MrRobertFord) July 23, 2016