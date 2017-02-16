تنبأت بمقتل السفير الروسي وعلم المعارضة السورية.. 5 مسلسلات تكهنت بمستقبل الشرق الأوسط

شاهدنا من قبل عدداً من السيناريوهات التلفزيونية تتحوَّل إلى أحداثٍ واقعية، من رئاسة دونالد ترامب في مسلسل The Simpsons، إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في مسلسل X Files.

منطقتنا المُضطربة ليست استثناءً. ولهذا يضع موقع Step Feed، خمسة أحداث تنبأت بها العروض التلفزيونية.

1- تنبَّأ مسلسلٌ تركي باغتيال السفير الروسي









في المسلسل التلفزيوني التركي Kollama أو "مراقبة"، يقتل نادلٌ السفير الروسي داخل معرضٍ فني.

تحقَّق السيناريو على أرض الواقع في ديسمبر/كانون الأول 2016، حينما أُردي آخر السفراء الروس لدى تركيا، أندريه كارلوف، قتيلاً بواسطة شرطي خلال افتتاح معرضٍ فني. هل هذا مُخيفٌ بما فيه الكفاية؟

2- كشف مسلسل كوميدي أميركي العام الذي سيموت فيه القذافي قبل 24 عاماً من مقتله









تعرَّض الحاكم الليبي السابق معمر القذافي للتعذيب وقُتِل خلال الانتفاضة التي شهدتها بلاده عام 2011.

وقد تنبَّأ المسلسل الكوميدي الأميركي Second Chance، ليس فقط بالعام الذي سيموت فيه، بل وبسبب موته كذلك. وأُذيعَت الحلقة التي شهدت تلك الأحداث عام 1987، أي قبل 24 عاماً من موت القذافي.

وظهر القديس بيتر في السماء، وهو يقرر أقدار الناس في الحلقة التجريبية من المسلسل "مكتب".

وصوَّرت الحلقة العقيد القذافي الميت حديثاً أثناء ارتقائه إلى المكتب، مرتدياً زياً عسكرياً ومُغطَّى بآثار طلقاتٍ. وتحقَّق المشهد بالفعل عام 2011.

3- تنبَّأ مسلسل The Simpsons بتصميم علم المعارضة السورية... قبل عقدٍ من الزمن









خلال حلقةٍ بعنوان New Kids on the Blecch، شارك بارت وأصدقاؤه في أغنيةٍ مُصوَّرة، قادوا فيها طائراتٍ حربية وهبطوا بالمظلات في دولةٍ عربية لم تُسمَّى من أجل "تحرير" سيدةٍ من السكان المحلِّيين من التيار المحافظ.

وكانت سيارة جيب في الفيديو تحمل العَلَم الذي يُستَخدَم حالياً من قِبَل المعارضة السورية.

وعندما ظهرت الحلقة مرة أخرى عام 2014 أوضح النقاد أنَّ العلم هو عبارة عن نسخةٍ قديمة من العلم السوري، كانت تُستَخدَم قبل انقلاب عام 1963 الذي شهدته البلاد.

4- عَلِمَ مسلسل Scrubs أين كان أسامة بن لادن يختبئ









لو كانت السلطات الأميركية من جمهور مسلسل Scrubs، لكانت قد وفَّرت على نفسها عامين من البحث عن مؤسِّس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في الدولة الخطأ.

فخلال إحدى حلقات مسلسل Scrubs عام 2007، قال جانيتور: "علينا أن نبحث عن بن لادن في باكستان". ولم تُحدِّد الاستخبارات الأميركية مخبأ بن لادن في باكستان حتى عام 2009.

5- تنبَّأ مسلسل Homeland بالاتفاق النووي مع إيران

Jesus, every fuckin' year Homeland basically predicts the future. They switched to Germany last season and now life imitates art again. — Robert Ford (@MrRobertFord) July 23, 2016

يشتهر المسلسل الأميركي بتنبُّؤاته الدقيقة للأحداث السياسية في المستقبل.

وتوقَّع المسلسل اتفاقاً نووياً بين إيران والغرب في موسمه الثالث، والذي صدر عام 2013، أي قبل 3 أعوام من توقيع الاتفاق النووي الإيراني بواسطة الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتنبَّأ المسلسل كذلك بهجومٍ فاشل على أحد المطارات في برلين. ففي موسمه الخامس، خطَّط إرهابيون سوريون لهجومٍ على أحد المطارات في برلين، لكنَّ المؤامرة أُحبِطَت حينما أبلغت بعض الشخصيات السورية السلطات. وتشبه تلك القصة حالة السوري جابر البكر، الذي ضُبِط هجومه المُخطَّط له على أحد المطارات في برلين بعد أن وشى به زملاء السكن السوريون.

وغرَّد حسابٌ يحمل اسم روبرت فورد على تويتر قائلاً: "يا إلهي! يتنبَّأ مسلسل Homeland كل عامٍ بشكلٍ أساسي بالمستقبل. لقد تحوَّلوا إلى ألمانيا الموسم الماضي، والآن سيحدث في الواقع شيء حدث في المسلسل مرةً أخرى".