كاظم الساهر يبحث عن امرأة "نكدية".. فيديو قديم يثير سخرية مستخدمي فيسبوك

انتشر فيديو على فيسبوك لحفلٍ غنائي قديم أحياه الفنان كاظم الساهر في مصر، وقد أثار توقفه عن الغناء فجأة لسرد موقف ضحك وسخرية رواد الشبكات الاجتماعية.

فأثناء غنائه لـ"علمني حبك"، توقف فجأة بعد مقطع: "علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاجٌ منذ عصور امرأة تجعلني أحزن"، فيما لم يستطع إكمال الغناء وأخذ يضحك.

ثم شرح الموقف بقوله: "إنتم عملتم كاريكاتير في مصر، عاملين شاشة تلفزيون وحاطين صورتي وأنا أغني أنا أحتاج لامرأة تجعلني أحزن، وواحد جنبه قاله خدها"، لينفجر جمهوره في الضحك، وهو بذلك الخجلٍ المعتاد الذي بدا على وجهه.