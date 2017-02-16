لأول مرة في تاريخ مصر.. امرأة في منصب محافظ

قال محمد سلطان، محافظ البحيرة، للصحفيين، الخميس 16 فبراير/شباط 2017، إن نائبته نادية عبده ستتولى منصب المحافظ خلفاً له لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف سلطان، أنه سيشغل منصب محافظ الإسكندرية المجاورة.

ودرست نادية عبدة، التي ستكون أول محافظة مصرية، الهندسة.

وسيؤدي وزراء ومحافظون جدد اليمين القانونية اليوم الخميس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويأتي التعديل الوزاري وتغيير عدد من المحافظين في وقت تواجه فيه الحكومة تحدياً صعباً لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني.