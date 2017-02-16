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حب عابر للقارات.. والزواج في القاهرة .. قصص حب على تويتر لا تعترف بالمسافات

 |  حفصة فتوح
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تزامناً مع أجواء عيد الحب شارك المئات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاغ #WeMetOnTwitter، لمشاركة قصص حبهم التي بدأت عبر الرسائل الخاصة DMs لتويتر، وتطورت لما هو أكثر من الرسائل النصية.

وتفاعل مئات الآلاف مع الهاشتاغ حول العالم، بالتغريد وإعادة تغريد قصص الحب التي تطورت بالفعل وأسفرت عن تأسيس بيت الزوجية، ليتضح أنه يوجد استخدام آخر لمواقع التواصل، غير التعقيب على الأحداث السياسية ومباريات كرة القدم وغيرها.

شيرين ومؤمن شابة وشاب من مصر، وهما متزوجان حالياً، شاركا بقصتهما على الهاشتاغ والتي بدأت منذ خمس سنوات، عندما طلب منها مؤمن أن تغير صورتها الشخصية التي لم يحبها فاستجابت، وانتهى بهما الأمر للزواج.



من عامين سألت دجى عن نوع السجائر التي يستخدمها ميشو، وهكذا بدأت علاقتهما حتى تزوجا.

السجائر مضره بالصحة بكل تأكيد، ولكن يبدو أن لديها بعض الفوائد أحياناً.



استخدم هشام حسابه للإعلان عن بيعه حاسوبه الشخصي، من عامين عندما سألته باكينام عبر الرسائل المباشرة لتويتر عن بعض تفاصيل البيع، ولكنه لم يرد، ثم تقابلا بعدها بأشهر في العمل، لتنشأ علاقتهما المستمرة حتى الآن.



بدأت علاقة مروان وندى قبل عامين إذ لاحظها مروان على غروب بالفيسبوك كما قالت، وتابعها حتى بدأت علاقتهما عبر رسائل تويتر، وبعد أشهر قليلة كان حفل زفافهما.

يقولون إن التعقب على مواقع التواصل هي هواية الفتيات، ولكن مروان أثبت أن الشباب أيضاً يمكنهم فعل ذلك.



فرح وسامي بدآ من تويتر، ليملأ الحب قلبيهما ويزداد كل ثانية كما عبرت عنه.



عام 2012 كانت نيرفانا تعيش في الكويت عندما تعرفت بشاب يعيش بمدينة لوس أنجلس عبر تويتر، ليكون حفل زواجهما بعدها بأربعة أعوام في القاهرة.

لكل من يتحجج بالمسافات ويلعنها، يمكنه أن يرى هذا، بأنها ليست عقبة ويمكن تخطيها.



وعلقت نورا على قصة نيرفانا وزوجها، اللذين اجتمعا من قارتين مختلفتين، بأن هناك من يكون بنفس المدينة، ولكن من أحياء مختلفة، ويطلقان عليها "علاقة عبر مسافات بعيدة".

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فهناك من تحدثوا عن علاقات الصداقة التي بدأت من تويتر، وأصبحت صداقات حقيقية خارج إطار العالم الافتراضي.

شارك صادق بصور له مع صديقيه علي ونورهان، اللذين تعرَّف عليهما عبر تويتر، وأصبحا مقربين له.



أما من لم يحالفهم الحظ فاكتفوا بمتابعة الهاشتاج والسخرية، فعلقت فرح بصورة وكتبت عليها "بعد قراءة التغريدات على #WeMetOnTwitter"





أما عمر فلا يزال بانتظار أن تحبه المطربة ريهانا!

 

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