حب عابر للقارات.. والزواج في القاهرة .. قصص حب على تويتر لا تعترف بالمسافات

تزامناً مع أجواء عيد الحب شارك المئات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهاشتاغ #WeMetOnTwitter، لمشاركة قصص حبهم التي بدأت عبر الرسائل الخاصة DMs لتويتر، وتطورت لما هو أكثر من الرسائل النصية.

وتفاعل مئات الآلاف مع الهاشتاغ حول العالم، بالتغريد وإعادة تغريد قصص الحب التي تطورت بالفعل وأسفرت عن تأسيس بيت الزوجية، ليتضح أنه يوجد استخدام آخر لمواقع التواصل، غير التعقيب على الأحداث السياسية ومباريات كرة القدم وغيرها.

شيرين ومؤمن شابة وشاب من مصر، وهما متزوجان حالياً، شاركا بقصتهما على الهاشتاغ والتي بدأت منذ خمس سنوات، عندما طلب منها مؤمن أن تغير صورتها الشخصية التي لم يحبها فاستجابت، وانتهى بهما الأمر للزواج.

5 years ago i slid in her dm ask to change her profile pic coz i don't like it .. now we here :D #WeMetOnTwitter @SherineElzobeir pic.twitter.com/ADRgPPKhoX — Gold (@Moamen_Gold) February 15, 2017

من عامين سألت دجى عن نوع السجائر التي يستخدمها ميشو، وهكذا بدأت علاقتهما حتى تزوجا.

السجائر مضره بالصحة بكل تأكيد، ولكن يبدو أن لديها بعض الفوائد أحياناً.

Two years ago she asked me "what kind of cigarettes do I smoke", Now we're married 🚬😅 #WeMetOnTwitter pic.twitter.com/btzaO9ofHh — Mesho (@Michaaux) February 15, 2017

استخدم هشام حسابه للإعلان عن بيعه حاسوبه الشخصي، من عامين عندما سألته باكينام عبر الرسائل المباشرة لتويتر عن بعض تفاصيل البيع، ولكنه لم يرد، ثم تقابلا بعدها بأشهر في العمل، لتنشأ علاقتهما المستمرة حتى الآن.

Two years back I sent him a DM asking about a laptop he was selling,he didn't replyعادي😂we met months later at work #WeMetOnTwitter #kindoff pic.twitter.com/ZGNDNj8djf — انتيكا (@beckysherif) February 15, 2017

بدأت علاقة مروان وندى قبل عامين إذ لاحظها مروان على غروب بالفيسبوك كما قالت، وتابعها حتى بدأت علاقتهما عبر رسائل تويتر، وبعد أشهر قليلة كان حفل زفافهما.

يقولون إن التعقب على مواقع التواصل هي هواية الفتيات، ولكن مروان أثبت أن الشباب أيضاً يمكنهم فعل ذلك.

2 years ago he noticed me on a "goup" on FB then we talked in DM on twitter and now we are here :D كلفته في كام شهر #WeMetOnTwitter pic.twitter.com/JrvHcobxyg — Dew (@eye_nody74) February 15, 2017

فرح وسامي بدآ من تويتر، ليملأ الحب قلبيهما ويزداد كل ثانية كما عبرت عنه.

#WeMetOnTwitter my love for him grows by the second 💛 pic.twitter.com/umso1gsLEn — Joy ॐ (@Fara7rf) February 15, 2017

عام 2012 كانت نيرفانا تعيش في الكويت عندما تعرفت بشاب يعيش بمدينة لوس أنجلس عبر تويتر، ليكون حفل زواجهما بعدها بأربعة أعوام في القاهرة.

لكل من يتحجج بالمسافات ويلعنها، يمكنه أن يرى هذا، بأنها ليست عقبة ويمكن تخطيها.

#WeMetOnTwitter in 2012. He lived in Los Angeles & I lived in Kuwait. We got married in Cairo in 2016 💑 pic.twitter.com/hFmDeNZJkn — Nirvana (@VANANAA_) February 15, 2017

وعلقت نورا على قصة نيرفانا وزوجها، اللذين اجتمعا من قارتين مختلفتين، بأن هناك من يكون بنفس المدينة، ولكن من أحياء مختلفة، ويطلقان عليها "علاقة عبر مسافات بعيدة".

كان عايش في أمريكا وهي عايشة في الكويت واتجوزوا.وهنا لو واحد ساكن في مصر الجديدة حب واحدة في أكتوبر يقول مليش في اللونج ديستانس ريليشنشيپسD: — نورا جنزير (@Nourhan__Hassan) February 15, 2017

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فهناك من تحدثوا عن علاقات الصداقة التي بدأت من تويتر، وأصبحت صداقات حقيقية خارج إطار العالم الافتراضي.

شارك صادق بصور له مع صديقيه علي ونورهان، اللذين تعرَّف عليهما عبر تويتر، وأصبحا مقربين له.

أما من لم يحالفهم الحظ فاكتفوا بمتابعة الهاشتاج والسخرية، فعلقت فرح بصورة وكتبت عليها "بعد قراءة التغريدات على #WeMetOnTwitter"

أما عمر فلا يزال بانتظار أن تحبه المطربة ريهانا!