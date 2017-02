"قِبلة المهووسين" بالفانتازيا يفتتح أبوابه في السعودية.. ماذا تعرف عن مؤتمر "كوميكون" الشهير؟

يُعرف مؤتمر كوميكون بأنه قِبلة للمهووسين بارتداء أزياء الشخصيات الخيالية المشهورة، والاستمتاع بكونهم من عشاق تلك الشخصيات. وعادة ما يضطر هواة هذا النوع من الفعاليات للتنقل إلى سان فرانسيسكو أو نيويورك لحضور مثل تلك المهرجانات، لكنهم سيتمكنون هذا الأسبوع من تجربة أجواء المهووسين في المملكة العربية السعودية، التي ستشهد عقد أول مؤتمر كوميكون هناك على الإطلاق.

وسيُعقد مؤتمر كوميكون السعودية بمدينة جدة من 16 وحتى 18 فبراير/شباط الجاري، وبالرغم أن العديد من الأشخاص قد اشتروا التذاكر للحضور، فقد أبدى الكثير غيرهم امتعاضهم من هذه المظاهر الغربية التي شقت طريقها إلى المملكة المحافِظة. وقد أشعل رافضو المؤتمر تويتر بتغريداتهم، مستخدمين هاشتاغ #كوميكون_حفل_عبدة_الشيطان_بجدة

Stop being so boxed in! What is so wrong about it? These type of hashtags make me sick! #growup #كوميكون_حفل_عبده_الشيطان_بجده — Zeyad Al-Sa'di (@ZezOS) February 13, 2017

#كوميكون_حفل_عبده_الشيطان_بجده these kind of hashtags make me sick and shows the stupidness of those who created it — Majed AlQuaeid (@Majed_i3) February 13, 2017

وانتشرت مؤتمرات الكوميكون منذ سبعينيات القرن الماضي (كانت انطلاقتها في سان فرانسيسكو)، لكنها انتشرت إلى جميع أنحاء العالم مع مرور الوقت.

ومع أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يقام بالسعودية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت فعاليات مشابهة مسبقاً، مثل مهرجان أفلام وكوميكون الشرق الأوسط، الذي اجتذب 50 ألف زائر في السابق.



وينظم مؤتمر كوميكون السعودية من قِبل شركة Time Entertainment، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، التي تشرف على الفعاليات والأنشطة بالمملكة.

وبحسب بيان صحفي من شركة Time Entertainment فإن هناك "طلباً كبيراً في البلاد، إذ سبق لعشرات الألوف من السعوديين السفر إلى الخارج لحضور مثل هذه الفعاليات".

تعليمات مشددة



وبالرغم من الهجوم الذي شنَّه مستخدمون عبر تويتر وغيره من المنصات الإلكترونية، فإن الأشخاص الذين اشتروا التذاكر قد عبَّروا عن حماستهم للمشاركة في ثلاثة أيام مليئة بالمجلات المصورة والأنيمي وألعاب الفيديو والكتب وأزياء الشخصيات المشهورة. لكن على عكس ما يحصل في مثل هذه الفعاليات حين تقام في الغرب، فإن على من يودون ارتداء أزياء الشخصيات اتباع تعليمات مشددة.

my cosplay for the second day, chiaki nanami from SDR2 👾✨ #سعودي_كوميك_كون pic.twitter.com/Mw1csJ17Bs — ♡ (@kittykomaeda) February 3, 2017

فبحسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر، يجب على الأشخاص الذين يرتدون أزياء الشخصيات الامتناع عن إظهار رموز مخلة بالآداب أو شعارات تخالف التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية. كما سيمنع الرجال والنساء من ارتداء أزياء مبتذلة أو أزياء تخص الجنس الآخر، وهو شيء عادي جداً في سان فرانسيسكو. أما في السعودية، فسيطلب من الرجال الذين يرتدون أزياء شخصيات نسائية مغادرة المؤتمر.



كما لن يكون هناك اختلاط بين الجنسين، إذ يعد ذلك جريمة بحسب مفتي المملكة. ويشير البيان الصحفي أن على السيدات ارتداء العباءة وعدم ارتداء أي أزياء للشخصيات عند مغادرة المنطقة المخصصة لهن في المؤتمر.



ويبدو أن هذه القوانين الصارمة على اللباس لن تثبط محبي المؤتمر عن الحضور؛ فبحسب ماهر موصلي، المدون والمحكم في مؤتمر كوميكون السعودية، فإن الناس متعطشون لهذا النوع من الفعاليات.



وقال ماهر خلال رسالة خاصة أرسلها لموقع فوكاتيف عبر تويتر: "ستكون الأجواء مليئة بالحماس والغموض، ما سيجعل من أول مؤتمر هنا حدثاً تاريخياً. سيأتي المشاركون أفواجاً للمشاركة في جميع أنشطة المؤتمر حتى وإن لم يكونوا مهتمين به من قبل. فالفضول سيدفعهم لتجربة كل جديد".



وماهر ليس عضواً بالجهة المنظمة، لذا فلم يعلق على القوانين الصارمة التي فرضت على هذا المؤتمر بالذات. لكنه سيكون حكماً في لجنة كبيرة تضم أهم الفنانين من مسلسلات شهيرة مثل Game of Thrones وHannibal وBreaking Bad. كما ستكون هناك لجان أخرى تضم ممثلين ومخرجين سعوديين. كما سيحضر ممثلون من مسلسل الخيال العلمي السعودي "مسحور"، الذي يروي قصة أشخاص يحصلون على قوى خارقة من خلال السحر.



وأشار ماهر إلى أنه متحمس جداً لحضور جميع النجوم في لجنة التحكيم، كونه سيتمكن من هدم الصورة النمطية بأن السعودية منعزلة عن بقية العالم من حيث مشاهدة المسلسلات والأفلام.



وختم بالقول: "إنها المرة الأولى التي تستضيف بها السعودية ممثلين على هذا المستوى ليتفاعلوا مباشرة مع الجمهور السعودي. سأركز على عكس صورة إيجابية وإيصال رسالة مفادها أن السعوديين معجبون بالأفلام والمسلسلات، وأنهم يعرفون جميع التفاصيل عنها، وأننا لا نعيش في الظلمة كما يعتقد الكثيرون، كون بلادنا لا تحوي دوراً للسينما".