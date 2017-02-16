الأسد يدافع عن حظر ترامب.. كيف برَّر رئيس النظام تأييده لمنع السوريين من دخول أميركا؟

دافع الرئيس السوري بشار الأسد عن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظر دخول السوريين للولايات المتحدة، معتبراً أن هذا الحظر "ليس ضد الشعب السوري".

وبرَّر الأسد في مقابلة أجراها بالإنكليزية مع إذاعة أوروبا 1 وتلفزيون تي.إف1 الفرنسيين تأييده لقرار ترامب، بأنه لا يستهدف السوريين، قائلاً: "هذه الإجراءات ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب، وهو ما حدث في أوروبا، وخاصة في ألمانيا".

وقال الرئيس السوري إنّه يعمل على استعادة السيطرة على كل الأراضي السورية، معتبراً أن الغرب دعم مجموعات مسلحة، ظناً منه أنها معتدلة، لكنه بذلك كان يدعم القاعدة، وهو يدفع الآن ثمن سياساته في سوريا.

وقال "إننا ننوي استعادة كل شبر من أراضينا من يد الإرهابيين، ولن نربح الحرب إلا بعد طردهم من سوريا"، حسب تعبيره.

وكشف الأسد عن إجراء دمشق اتصالاتٍ مع أعضاء من جهاز الاستخبارات الفرنسي، خلال زيارة آخر وفد فرنسي لسوريا.