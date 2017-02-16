هجمات صاروخية للحوثيين على السعودية.. والمملكة تعلن التصدي لها

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت مساء الأربعاء 15 فبراير/شباط 2017 صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب).

وأشار بيان التحالف الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه "تم اعتراض الصاروخ وتدميره من دون أي أضرار".

وبيَّن أن "قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق". ولم يحدد البيان نوع الصاروخ.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الانقلابيون الحوثيون صوب مدينة أبها في منطقة عسير، على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن".

من جانبهم أعلن "الحوثيون" تبنيهم الفوري للعملية، وقالوا إنهم "أطلقوا صاروخاً باليستياً واحداً على مطار أبها الإقليمي في منطقة عسير".

وحسب قناة "المسيرة" الحوثية، فإن "الصاروخ الباليستي، متوسط المدى، أصاب هدفه بدقة عالية، لكن السلطات السعودية أعلنت اعتراضه".

