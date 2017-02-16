10 أشياء إذا وجدت في بيتك فلن تهنأ بالراحة.. لون الحوائط الأزرق من بينها

في بعض الأحيان قد تستثقل القيام ببعض الأشياء الروتينية وتتجه إلى الأريكة للاستلقاء عليها بمجرد الوصول إلى المنزل.

يقول كثير من العلماء إن العديد من الأشياء في مكان المعيشة هي السبب وراء هذا الشعور بالتعب.

إذا كنت تشعر بالإرهاق في الآونة الأخيرة فربما يعود الأمر إلى واحد منها، لذا عليك الانتباه إلى السطور التالية.

1.مكتب غير مرتب









إذا كنت تفشل باستمرار في وضع الخطط، فلا تستبعد توجيه أصابع الاتهام إلى مكتبك غير المنظم.

ووفقاً لبحث أجرته جامعة برينستون، فإن الاضطراب البصري يتنافس مع قدرة المخ على الاهتمام، ومن ثم فإن هذا يؤثر على وظائفه الإدراكية وبالتالي القدرة على إنجاز المهام بسبب الشعور بالتشويش وعدم التركيز.

2.طلاء الجدران الأزرق

أظهرت دراسة أجرتها سلسلة فنادق Travelodge أن الجدران الزرقاء تساعد في تهدئة ضربات القلب وتقليل ضغط الدم مما يسبب الشعور بالنعاس، لذلك لا يجب طلاء جدران غرفة المعيشة أو غرفة الطعام بهذا اللون.

3.درجة الحرارة

أثبتت الدراسات أن درجة الحرارة المثالية للمساعدة على نوم هادئ ومريح هي بين 15 إلى 20 درجة فهرنهايت، وهذا بارد للغاية.

إذا كانت هذه هي درجة حرارة منزلك المعتادة فلا شك أنك تشعر بالرغبة في النوم طوال اليوم وقد يمنعك هذا من إنجاز أعمالك كما ينبغي.

4.الهاتف الجوال









في دراسة لمنظمة النوم الوطنية المعنية بأبحاث النوم في واشنطن، أكدت المنظمة أن العديد من الأشخاص يستيقظون في الليل بسبب مكالمة هاتفية أو رسالة أو بريد إلكتروني.

الصوت يسبب اضطراباً في النوم، لذا يشعر الشخص بالإرهاق والتعب في اليوم التالي.

5.الوجبات السريعة

من المعروف والثابت علمياً أن هذا النوع من الوجبات غني بالكربوهيدرات البسيطة والسكر اللذين يتسببان في رفع ضغط الدم، مما يسبب الإرهاق بالتأكيد.

6.الأضواء









إذا كنت ممن يستخدمون المصابيح لإضاءة المنزل في نهاية اليوم فربما عليك الإقلاع عن الأمر.

إذ أظهرت دراسة أجرتها جامعة نورث ويسترن أن الأشخاص الذين يعتمدون على الضوء الطبيعي يستطيعون النوم لساعات أطول في الليل، مما يجعلهم يشعرون بتعب أقل أثناء النهار.

7.جهاز الكمبيوتر

بسبب التقدم التكنولوجي، تعمل هذه الأجهزة على جعل حياتنا أكثر سهولة، يمكننا أن نفعل الكثير من خلالها وأن نعثر على كل ما نبحث عنه، وبالتالي لا نريد ترك الراحة التي توفرها لنا.

لكن ما كشفته العديد من الدراسات أن الإفراط في استخدام أجهزة الحاسوب يؤثر على الأعصاب ويسبب الشعور بالصداع والإرهاق بالإضافة إلى مشاكل النوم.

8.شموع اللافندر









كشف العلماء في جامعة ويسليان أن الأشخاص الذين يشمون رائحة هذا العطر قبل النوم، يستطيعون الحصول على راحة أكبر.

لهذا السبب لا ينبغي أن تكون هذه الرائحة موجودة أثناء النهار.

9.التليفزيون

تتسبب الموجات الزرقاء المنبعثة من شاشات التليفزيون في صعوبة إفراز الميلاتونين، ومن ثم صعوبة النوم المريح لوقتٍ كافٍ، ونتيجة لذلك تشعر بالإرهاق خلال النهار، لا سيّما بعد الاستيقاظ مباشرة.

10.القهوة

قد لا يخفى على الكثيرين أن تناول هذا المشروب الساخن ليلاً يحرم الشخص من النوم ويسبب الإرهاق في الصباح.