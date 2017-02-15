سوري مقيم بألمانيا يربح أكثر من نصف مليون يورو في اليانصيب.. سينفقها على البيتزا!

فاز ربُّ أسرة سوري بقرابة نصف مليون يورو في مسابقة اليانصيب بألمانيا، حسبما كشفت الشركة المنظمة الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 في بيان.

ويعيش الأب مع زوجته وأطفاله الثلاثة في ألمانيا، ويشارك بشكل دوري في سحب اليانصيب، بحسب ما أفاد به يانصيب "لوتوبالاس" في هامبورغ، التي دعت أنصار الحزب الذي يسمي نفسه "البديل"، في إشارة إلى حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للاجئين، ألا يغضبوا فالرابح "فرهاد" ليس لاجئاً جديداً قدم حديثاً إلى ألمانيا؛ بل ترك بلاده سوريا منذ 15 عاماً.

مطمئنة إياهم بأن اللاجئين لم يأخذوا أيضاً جوائز اليانصيب منهم، وذلك كردّ على مزاعم المناهضين للاجئين الذين يقولون إن اللاجئين الجدد ينتزعون فرص العمل من الألمان.

وبينت الشركة أن فرهاد لم يصدق أنه ربح نصف مليون يورو عندما وصله بريد إلكتروني منهم بذلك في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال السوري 56 عاماً والذي لم يتم الكشف عن هويته، إنه سيعيش كما كان في السابق ولن يبدد أمواله، مشيراً إلى أنه سينظم حفلتين؛ الأولى للاحتفال بالجائزة التي ربحوها، وحفلة ثانية أكبر لحصول أبنائه حديثاً على الجنسية الألمانية.

ويرغب الرجل الذي يعمل في توصيل طلبات البيتزا، في أن يفتح بالمبلغ مطعمه الخاص وأن يبني منزلاً.

أماني أطفاله في قائمة المصروفات حيث يوضح السوري أنه يريد أن يأخذ قسطاً من المبلغ كي يلتحق أحد أطفاله بمدرسة خاصة، والثاني لإخراج شهادة قيادة سيارة، والثالث لشراء جهاز ألعاب "بلاي ستيشن".

وعبر فرهاد عن ارتياحه الآن؛ إذ بات بإمكانه العيش باستقلالية أكبر مالياً، لكنه قال إنه حتى قبل الفوز بالجائزة، كان يعرف تماماً قيمة العيش في أمان.

وقال إنه يودُّ بسرور أن يُري عائلته موطنه سوريا، إلا أنه عبر عن اعتقاده أن هذا اليوم ما زال بعيداً.