أنجلينا جولي ورونالدو و نانسي عجرم نجوم مسلسل يحكي معاناة أسرة سورية.. إليك التفاصيل

أعلن مخرج تركي مشاركة الممثلة العالمية أنجلينا جولي والمغنية اللبنانية نانسي عجرم ولاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو في مسلسل يروي معاناة إحدى الأسر السورية النازحة بسبب الحرب.

المخرج أيوب ديرليك، قال لصحيفة "يني شفق" التركية إن المسلسل الذي سيتم تصويره في مدينة غازي عنتاب (جنوب تركيا) يتكون من 3 مواسم، ويعرض في الوقت نفسه بتركيا وأميركا اللاتينية ودول من الشرق الأوسط.

ويشارك في المسلسل، الذي أطلق عليه اسم "جسر الحياة"، إلى جانب جولي وعجرم ورونالدو، نجوم مشهورون فضّل ديرليك عدم ذكرهم "وتركها مفاجأة"، بحسب قوله.

وختم المخرج التركي لقاءه عن المسلسل بقوله: "إنّ هذا العمل مسؤولية اجتماعية".

وتداول الأتراك خبر المسلسل بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، أحدهم قال إنه سيكون "المسلسل المفضل خارج تركيا وسيتغلب على شعبية مسلسل (القرن العظيم). لننتظر ونشاهد".

Hayat köprüsü isimli bir dizi geliyor muhteşem yüzyıldan sonra en büyük favori yurt dışı başarısı bekleniyor görelim bakalım — 'Yusuf Emré (@yedlaco) February 15, 2017

ووصل عدد السوريين الذين نزحوا إلى تركيا منذ بداية الحرب السورية عام 2011 وحتى عام 2016 قرابة 2.7 مليون نازح.