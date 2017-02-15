ماذا قال ترامب عن "حل الدولتين" خلال لقائه رئيس وزراء إسرائيل؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 15 فبراير/شباط 2017، إنه يدرس قضية حل الدولتين ويريد ما يرضي الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف ترامب أنه يود أن يرى السفارة الأميركية تنقل إلى القدس ويبحث الأمر "بعناية كبيرة، وأرفض التصرفات الجائرة والأحادية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة".

وقال ترامب: على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني التوصل إلى تسوية من أجل السلام

وطالب الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل. وقال إنهم يربون الأطفال على كراهية الإسرائيليين.

وقال أن بلاده تقف إلى جانب تل أبيب ضد الإرهاب.

ودعا نتانياهو إلى "ضبط النفس" بشأن توسيع المستوطنات.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وصل ظهر الأربعاء إلى البيت الأبيض لالتقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونتنياهو هو الزعيم الأجنبي الرابع الذي يلتقيه ترامب في البيت الأبيض.

وكان ترامب مع زوجته ميلانيا في استقبال نتنياهو وزوجته.