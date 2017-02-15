تدريب نسور في فرنسا على إسقاط الطائرات من دون طيار.. ممنوع التحليق في هذه الأماكن، فيديو

يدرب سلاح الجو الفرنسي نسوراً صغيرة السن لإسقاط الطائرات من دون طيار التي يتم التحكم فيها من بُعد، عند دخولها مجالات جوية مدنية يُحظر الطيران فيها.

وتُظهر لقطات تم تصويرها في قاعدة جوية بمون دي مارسان، يوم الجمعة 10 فبراير/شباط الحالي، هذه الطيور الجارحة وهي من فصيلة تسمى "النسور الذهبية" في أثناء تدريبها على اعتراض الطائرات من دون طيار -التي تعمل بالبطاريات ويمكن شراؤها من أي متجر محلي- إذا حلّقت فوق مناطق ذات حساسية أمنية؛ مثل القصور الرئاسية، سواء عن قصد أو عن غير قصد.

ولتحضيرها لتلك المهمة، يتم وضع فراخ النسور فوق طائرات من دون طيار حتى وهي ما زالت داخل البيض قبل فقسه وبعد خروجها يتم الإبقاء عليها في الوضعية نفسها خلال فترة التغذية المبكرة.

وتُدرب النسور على النظر إلى الطائرات من دون طيار باعتبارها فرائس ويتم مكافأتها بقطعة من اللحم بعد كل محاولة ناجحة لإسقاط طائرة من دون طيار.

وكانت الشرطة الهولندية قد دربت أيضاً نسوراً على إسقاط الطائرات بلا طيار وعرضت الوسيلة التقنية المستخدمة لذلك في شريط فيديو من شركة "غارد فروم أبوف"، وهي الشركة التي تعمل مع الشرطة في تطوير هذه الوسيلة.