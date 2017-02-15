تجنبها قبل ممارسة الجنس.. 5 "محرمات" تفسد العلاقة الحميمية

حتى يكون الجنس مريحاً وخالياً من المخاطر، لا بد من الالتزام ببعض القواعد واحترامها؛ وذلك بهدف تجنب الآثار الجانبية للعلاقة الحميمية على صحة الإنسان.

يقع البعض في أخطاء شائعة قبل ممارسة الجنس، إلا أننا نسلط عليها الضوء فيما يلي؛ نظراً إلى خطورتها ومضاعفاتها السلبية، بحسب صحيفة Edinstvennaya الروسية:

1- استخدام الكريم المضاد للسيلوليت

إن معظم الكريمات المضادة للسيلوليت لها تأثير سلبي على البشرة؛ إذ تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارتها بصفة كبيرة.

ولهذا السبب، تعد ملامسة قضيب الرجل للمناطق التي تحتوي على الكريم المضاد للسيلوليت في جسد الأنثى، كارثة حقيقية.

2- تناول مضادات الهيستامين

ينصح الخبراء بعدم تناول مضادات الهيستامين؛ التي تستخدم عادة لعلاج الحساسية؛ نظراً لأنها تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.

علاوة على ذلك، يؤثر هذا النوع من الأدوية على الأعضاء التناسلية وعلى الرغبة الجنسية، لذا ينصح اختيار الوقت المناسب لاستخدامها؛ وذلك لتفادي كل المضار الناجمة عنها.

3- أكل الأطعمة الحارة

تؤثر المأكولات الحارة على الأجهزة التناسلية للمرأة والرجل على حد السواء. ومن الممكن أن يترتب على أكلها ظهور روائح مزعجة من شأنها أن تنفر الشريك.

ومن ثم، من الضروري اختيار أطباق ملائمة قبل ممارسة العلاقة الحميمية.

4- الإفراط في شرب الكحول

الإفراط في تناول الكحول قد يسبب آثاراً ضارة، حيث تتراجع نسبة الإثارة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى أن ذلك سيقف حاجزاً أمام الاستمتاع بالعلاقة الحميمية على أكمل وجه.

5- تناول الحلويات والمواد الدهنية

من الأفضل تجنب تناول الأطعمة المشبعة بالسكر والدهون مباشرة قبل ممارسة العلاقة الحميمة؛ إذ إن هذه الأطعمة من شأنها أن توفر بيئة ملائمة لإصابة المرأة بمرض القلاع.

كما أن من المستحسن أن تستخدم المرأة زيت الزيتون، قبل العلاقة الحميمية؛ لأن ذلك يقوي عضلات المهبل ويحمي من الفطريات.