فيسبوك تطلق مسابقة للمبرمجين في الشرق الأوسط لتطوير أذكى "بوت".. هكذا يمكنك المشاركة

أعلن موقع فيسبوك، الأربعاء 15 فبراير/شباط، مسابقة للمبرمجين والمطورين بالشرق الأوسط وإفريقيا لتطوير "بوتات" جديدة في مسابقة "تحدي بوتات ماسنجر للمطورين".

والبوتات، عبارة عن برامج تقوم بعمل مهام تلقائية على الإنترنت. وعادة تقوم البوتات بإجراء مهام بسيطة ومركبة بصورة متكررة، وتستخدم في الفيسبوك من قِبل بعض الصفحات للرد على المستخدمين على تطبيق ماسنجر.

وقال فيسبوك إن هذا الإعلان يرتبط "بالتزام فيسبوك بدعم وتقديم الابتكار في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تزويد المطورين والشركات الناشئة بالأدوات اللازمة لبناء التطبيقات وتنميتها والاستفادة مادياً منها، بالإضافة إلى مراقبة أدائها".

وقالت الشركة، إن فيسبوك خرج من ثقافة البرمجة وازدهر من خلال تشجيع الابتكار، ولذلك يطلق فيسبوك مسابقة "تحدي بوتات ماسنجر"؛ بهدف التعريف بالمطورين القادرين على تطوير أكثر بوتات ماسنجر ابتكاراً، ومكافآتهم.

وأوضح الموقع أن فرق المطورين، الذين يجب ألا يزيد عددهم على 3 أشخاص في كل فريق، يتنافسون في بناء بوتات بـ3 فئات رئيسية (الألعاب والترفيه-الأدوات التي تساعد على الإنتاجية-الخدمات المجتمعية).

جوائز المسابقة

أما بالنسبة للجوائز المرصودة للفائزين، فستحصل الفرق المشاركة في النهائيات (10 في كل فئة من كل منطقة)، على نظارة الواقع الافتراضي وهاتف ذكي وساعة في برنامج الإرشاد من فيسبوك، بالإضافة إلى أدوات وخدمات من FbStart، وهي المنصة التي أطلقها فيسبوك لمساعدة أصحاب التطبيقات الناشئة على بناء وتنمية "البوتات" الخاصة بهم.

وستحصل كل فرق الطلبة الذين استطاعوا الوصول إلى النهائيات على 2000 دولار (بعد تسجيلهم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمدرستهم الحكومية).

هذا وسيتم اختيار 3 فرق من كل منطقة (فريق في كل فئة) للفوز بـ10 آلاف دولار و3 أشهر من برنامج الإرشاد في فيسبوك. كما سيتم اختيار 3 فرق من كل منطقة (فريق بكل فئة) للفوز بجائزة 20 ألف دولار و3 أشهر من برنامج الإرشاد بفيسبوك.

وبالنسبة لمواعيد التقديم للمسابقة، فإن باب التقديم يُفتح اعتباراً من الأربعاء 15 فبراير/شباط 2017 في تمام الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، أما آخر موعد لتلقي الطلبات، فهو 28 أبريل/نيسان المقبل في تمام الساعة 11:59:59 بتوقيت غرينتش.

وسيُعلن عن الفرق المشاركة في النهائيات يوم 19 مايو/أيار في تمام الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. (30 فريقاً من كل صحراء إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات الفرق المشاركة في النهائيات يوم 2 يونيو/حزيران في الساعة 11:59:59 بتوقيت غرينتش.

وسيُعلن عن الفائزين يوم 19 يونيو في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش (3 فرق في المركز الثاني، و3 فرق بالمركز الأول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى 3 فرق في المركز الثاني و3 فرق بالمركز الأول في الصحراء الإفريقية).