دشنه سعودي.. وجدل حول من يقف وراءه.. قصة "صراحة" الذي زاره 92 مليون في أقل من شهر

في كثير من الأحيان، تكون لدينا تعليقات عدة على سلوك شخص ما نعرفه، سواء إيجابية أو سلبية، لكن قد لا نمتلك الشجاعة الكافية للتصريح بها، ونفضل أن يصله مضمون الرسالة دون أن يعرف مُرسلها، ويبدو أن ذلك كان دافعاً وراء ابتكار مواقع تساعد على إيصال تلك الرسائل مثل ASK.FM و"صراحة"، وقد انتشر الأخير بكثرة بين رواد الشبكات الاجتماعية العرب عقب تدشينه مباشرةً.

إذ أنشأ الشاب السعودي زين العابدين توفيق، خريج علوم الحاسب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الموقع بعد شعوره بحاجة مجال ريادة الأعمال إلى النقد البناء، خاصةً مع بعض العوائق التي تمنعه وجهاً لوجه، مثل أن يكون النقد من موظف لمديره، أو سينبني عليه بعض الإجراءات التعسفية التي لن تكون لصالح الناقد.

ملايين المستخدمين

دُشن الموقع قبل نحو شهر، وتحديداً في الـ15 من يناير/كانون الثاني 2017، وقد حقق نجاحاً كبيراً خلال تلك الفترة، لم يتخيله حتى مبتكره والشركة المستضيفة له، إذ أكد توفيق أن ملايين العرب استخدموا الموقع في تلك الفترة، وذلك بحسب ما أدلى به الشاب لبرنامج "هاشتاغ" الذي يُذاع على قناة "الجزيرة مباشر".



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للتسجيل: https://t.co/utbLPrZ4iy pic.twitter.com/DSCcVFFWUa — صراحة (@Sarahah_com) ١٥ يناير، ٢٠١٧

إذ أُنشئ نحو مليون و300 ألف حساب على الموقع، فيما تلقى وأرسل مستخدموه ما يتجاوز 6.5 مليون رسالة، بينما تصفح الموقع أضعاف مستخدميه، ما يصل عددهم إلى 92 مليوناً.

كما حاز الموقع اهتمام الشباب في العديد من الدول العربية، على رأسها مصر بواقع 2 مليون و411 ألف مستخدم، تلتها تونس بإجمالي مليون 755 ألف مستخدم، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بعدد مستخدمين بلغ مليوناً و260 ألفاً، ثم سوريا، والكويت بما يتجاوز نصف مليون مستخدم في كلا البلدين.









وهذا العدد الضخم والمفاجئ كان سبباً في بعض المشاكل التقنية في الموقع ذي التصميم البسيط، التي أكد توفيق أنها سُتحل بالتعاون مع الشركة المستضيفة للموقع لتحمل أعداداً أكبر من الزوار.

فيما أوضح مؤسس الموقع الذي يدعم اللغة العربية فقط حتى اللحظة، أنه سيتاح بعدة لغات عقب إصدار تطبيقٍ خاصٍّ به للهواتف الجوالة.

ترتيب الموقع على Alexa

تصدر الموقع قائمة Alexa في المواقع الأعلى قراءةً، إذ جاء ترتيبه في مصر التي يحصد منها النسبة الأكبر من جمهوره في المرتبة 197، والـ34 في تونس، والـ42 في سوريا، والـ244 في المغرب، بينما وصل ترتيبه بين المواقع الأكثر قراءةً في السعودية إلى المرتبة 1,145.

وبما أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ تقريباً 30,835,256، أي ما نسبته 33% من إجمالي التعداد السكاني، بحسب معلومات موقع Internet Live Stats، فيما تبلغ نسبة الزيارات للموقع من مصر 39.2% بحسب Alexa، فهذا يعني أن نحو 12 مليوناً و87.420 ألف مصري يستخدم الموقع.

وبالنسبة لتونس التي يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بها نحو 84.1% من إجمالي سكانها، أي 5,472,618 شخصاً، فيما تبلغ نسبة الزيارات للموقع من تونس 20.7%، فهذا يعني أن نحو مليون و132.831 ألف تونسي يزورون الموقع.

الموقع يسرق بيانات المستخدمين!

مع الانتشار الكبير للموقع، ترددت الكثير من الشائعات حوله، إذ أشاع بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية احتمالية سرقة بياناتهم الشخصية من مثل تلك المواقع، التي لا تتضح فيها سياسة لحماية معلومات وبيانات المستخدمين، وإذا كان يتم حفظها دون تشفير، فيما أشاع آخرون وجود علاقة للموقع بأجهزة مخابراتية.









فيما رد الشاب الثلاثيني على تلك الشائعات، مؤكداً أنه لا يعرف أي معلومات للمستخدمين لعدم تسجيل الموقع هويتهم من الأساس، كما لا يمكنه معرفة مرسلي الرسائل.



أرجو عدم مراسلتي بخصوص معرفة صاحب الرسالة فأنا - صاحب الموقع - لا يمكنني معرفته!#صراحة — زين العابدين توفيق (@ZainAlabdin878) ٢٨ يناير، ٢٠١٧



كل ما ينشر عن نشر هوية المرسل في #صراحة عار عن الصحة، فالهوية لا تسجل من الأساس!!! — زين العابدين توفيق (@ZainAlabdin878) ٩ فبراير، ٢٠١٧

وعن احتمالية اختراق موقعه ومدى أمان ذلك بالنسبة للمستخدمين، أكد الشاب السعودي أنه لم يبرمج برنامجاً بنفسه، بل استخدم أنظمة مايكروسوفت المُجربة بالفعل من ناحية الأمان، وهذا يعني أنه إن أراد شخصٌ اختراق موقعه فسيخترق أنظمة مايكروسوفت أولاً، وهو ما سيكون صعباً على الهاكر.

محاولات للتقليد

وبالتزامن مع زيادة عدد المستخدمين، وربما يكون هو السبب في تلك الشائعات في الآن ذاته، بدأت الكثير من المحاولات لتقليد الموقع في شكل مواقع وتطبيقات تحمل نفس الاسم والتصميم، فيما حذر توفيق من علاقته بتلك المواقع، وأضاف أن تلك المواقع ربما يكون هدفها سرقة البيانات كما يُشاع.



جميع المواقع المشابهة للصورة لا تمت إلى #صراحة بصلة وتسرق معلومات دخولك على فيس بوك على الأغلب! موقع صراحة الوحيد هو https://t.co/Ds317ds6uB pic.twitter.com/ae4avOLK71 — صراحة (@Sarahah_com) ١٣ فبراير، ٢٠١٧



لا يوجد تطبيق لصراحة على الهاتف الجوال بعد والبرامج الموجودة قد تسرق بياناتكم... pic.twitter.com/8PyFqXDBAq — صراحة (@Sarahah_com) ١٣ فبراير، ٢٠١٧

كيفية التسجيل بالموقع؟

يُمكنك التسجيل بالموقع عبر الدخول على هذا الرابط، واختيار خانة "سجل الآن"، ثم كتابة البريد الإلكتروني والرقم السري -مرتين- ثم كتابة الاسم باللغة الإنكليزية في خانة الرابط دون ترك مسافة، ثم كتابة الاسم مرة أخرى، ويُمكنك اختيار صورة شخصية، قبل الضغط على خانة "تسجيل"، ويُمكنك بعد ذلك مشاركة رابط حسابك على حساباتك الأخرى على الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.

حديث الشبكات الاجتماعية

الموقع أصبح لأيام عديدة حديث مستخدمي الشبكات الاجتماعية، فيما تباينت الآراء بين معجبين بالموقع، وآخرين ناقدين لفكرة الجُبن من إسداء الآراء والنصائح علناً، فيما سخر آخرون من الاهتمام الكبير به. دعنا هنا نستعرض بعض تلك الآراء:

تحدث البعض عن العدد الكبير المهتم بالموقع بطريقة كوميدية، بأن من لم ينشئون حساباً عليه هم قلة نادرة.



إنت معملتش حساب في موقع صراحة ؟

- لا .. 😎

= ولا أخدت إسكرين لكلام الناس عليك

ونشرته علي الفيس بوك ؟

- بردو لا .. 😕 pic.twitter.com/iCbNCY13RY — #الباشمُحآسب™ وهيدي✌ (@alwehaidy1) ١٥ فبراير، ٢٠١٧



يمكن انا الوحيدة اللي ما عملت اكاونت على موقع صراحة 😂#جلقة_الشعب_الجديدة — Bayan AlRefaei (@BayanRefaei) ٥ فبراير، ٢٠١٧

وسخر بعض رواد الشبكات الاجتماعية من النقد الشديد الذي قد يواجهه بعض مستخدمي الموقع.









فيما تمنى آخرون أن يفاجئ الموقع مستخدميه بكشف أسماء أصحاب الرسائل، ليعرف كل مستخدم مَن مدحه ومَن ذمَّه.



ليش موقع صراحة ما بيعمل شغلة كتير حلوة و مفاجئة لمستخدميه

أنو عد فترة بدون سابق انذار بعد ما يلي مدح مدح و يلي سب سب

يكشف مين اللي سألو 😇😈😈 — Nazem (@NazemTayara97) ١٢ فبراير، ٢٠١٧

ونقد آخرون فكرة الموقع، وهي إسداء النصح والنقد في الخفاء، معتقدين أن ذلك التصرف منافق للآخرين.



افتكر ان الصراحه مش محتاجه موقع ولا ابلكيشن عشان تستخبي وراه و تقولها لحد دا نفاق مش صراحه عايز تقول حاجه لشخص ادخل قولها مش تستخبي 🖐🏻🖐🏻 — عمرو عادل🚶🏻 (@amradel100) ١١ فبراير، ٢٠١٧



موقع صراحه فكره مش بطاله

بتفكرني بايام الاسك 😂

بس احنا لسه لحد دلوقت بنحب نستخبي ورا حاجه عشان نقول اللي عايزنه ! — mhmd hosny (@mohamed72838454) ١١ فبراير، ٢٠١٧

ورأى مغرد آخر على موقع تويتر، أن الثناء في وجه الشخص أفضل من الخفاء، إذ سيكسبه رصيداً أكبر لدى الطرف الآخر.



من وجهةنظرى التى لا قيمة لها على الاطلاق انك لو قولت الكلمتين الحلوين اللى بتقولهم لحد على موقع زى صراحة دا فى وشه هيفرح اكتر وهتكسب حبه — مالكي (@iiMalky) ١١ فبراير، ٢٠١٧

فيما غرَّد شاب ثانٍ بتغريدة ساخرة تبين أن الرسائل التي تلقاها خالفت ما توقعه.



*بيشوف الرسايل بتاعت موقع صراحه *

ايه ده الا ما في حد بيحبني ولا بيكراش عليا ولا حد زعلان مني حتي😑

وبعدين ايه كمية الشتايم دي انا مش فاهم😂✋ pic.twitter.com/qfEqGXtm5j — osama samy (@osamasa26674115) ١١ فبراير، ٢٠١٧

بينما تحدث آخر عن تألم كثيرين من رسائل النقد التي تلقوها.



موقع "صراحة" ده وجع قلوب ناس كتير اوي ، واثبت اننا عايشين في مجتمع مليان نفاق وكدب وخوف . — بـلال™ (@Belal_Alsaid) ١٥ فبراير، ٢٠١٧

وأشار غيرهم إلى الفضول الذي يعتري البعض لمعرفة مَن أصحاب الرسائل الموجهة إليهم.



مين فيكوا يا عرر اللي شتمني على موقع صراحة 😂 pic.twitter.com/xSyhOvzKEK — 👑الأميرة ديانا👑 (@dianadodo112) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

بينما قال غيرهم إن الموقع لم يقدم جديداً لمستخدميه، ومثله مثل موقع ASK.