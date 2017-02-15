ميسي "ضحية الرباعية" يؤجِّل زيارته إلى مصر للمرة الثانية لهذا السبب

أعلنت شركة "برايم فارما"، تأجيل زيارة لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، زيارته إلى مصر، ضمن برنامج ترويجي للسياحة العلاجية في مصر.

وقالت الشركة في بيانٍ رسمي صادر عنها، إنها أرجأت زيارة ميسي نظراً لنتائج الفريق الأخيرة، والتزاماته تجاه الجمهور.

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني الذي يلعب فيه ميسي تعرَّض لهزيمة كبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، برباعية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء 14 فبراير/شباط،، في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.









وكان من المقرر أن يزور ميسي مصر يوم الأربعاء 15 فبراير/شباط، في زيارة قصيرة تستمر لساعات، ضمن حملة ترويجية للسياحة العلاجية ضد فيروس سي "Tour n'Cure".

وأضاف المكتب الإعلامي للشركة، أن الاستعدادات الخاصة بالحفل التي تم الانتهاء منها أمس الثلاثاء توقفت مؤقتاً، لحين تحديد الموعد الجديد الذي سيكشف عنه.

يذكر أن هذه ليست أول مرة يؤجل فيها ميسي زيارته إلى مصر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرجأ النجم العالمي زيارته بعد وقوع تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

مزاد عمرو أديب









وكان عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم" على قناة ON E، أعلن عن عرض ثلاثة تيشيرتات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحمل توقيع اللاعب، وذلك للتبرع لصالح مرضى فيروس سي، إذ يبلغ ثمن التيشرت الواحد نصف مليون جنيه.

واشترى الفنان المصري محمد ثروت تيشرت النجم العالمي بثمن نصف مليون جنيه، بعد مداخلته مع عمرو أديب، موضحاً أن والده قد مات بسبب فيروس سي.

وأعلن ثروت استعداده لإحياء حفلات لصالح الحملة الخيرية، وأن هذا أقل ما يمكن تقديمه لصالح المرضى.