هكذا احتفلت الملكة رانيا بالفالنتاين.. كيف نشرت قصة حبها عبر إنستغرام؟

تشارك الملكة رانيا متابعيها، عادة، أهم الأنشطة والفاعليات التي ترعاها، إلا أنها أيضاً تسمح لهم بمتابعة أبرز اللقطات العائلية وربما الرومانسية في حياتها، وهو ما قامت به أمس الثلاثاء 14 فبراير/ شباط، حيث نشرت صورتها في رفقة الملك عبدالله الثاني احتفالاً بيوم الفالنتاين.

ربنا يجعل قلوبكم وبيوتكم دائما عامرة بالحب #حب ❤ May your hearts and homes always be filled with love and peace #Love A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Feb 14, 2017 at 1:33pm PST

لا يخلو حساب الملكة رانيا على إنستغرام وفيسبوك من اللقطات الرومانسية الدافئة التي تجمعها بشريك العمر الملك عبدالله، هذه الصورة من احتفالهما بعيد زواجها.

مع جلالة الملك قبل لقائنا بالطلاب الذين حققوا أعلى نتائج بامتحان التوجيهي في الأردن #الأردن #حب_الأردن With His Majesty, before meeting with top performing Tawjihi students this year #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Aug 30, 2016 at 5:44am PDT

مع جلالة الملك قبل لقائنا بالطلاب الذين حققوا أعلى نتائج بامتحان التوجيهي في الأردن #الأردن #حب_الأردن With His Majesty, before meeting with top performing Tawjihi students this year #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Aug 30, 2016 at 5:44am PDT

كما لم تنس الملكة الشابة أن تنشر صورتهما احتفالاً برأس السنة الميلادية.

نستقبل العام الجديد بالامتنان والتفاؤل مع العائلة ونتمنى لكم عاماً سعيداً تتحقق فيه جميع أمانيكم #عام_جديد #الأردن #حب_الأردن Celebrating the New Year in the best way possible: with family and lots of love. Wishing you all the happiest New Year, may it bring everything you have hoped for #HappyNewYear #2016 #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Dec 31, 2015 at 2:05pm PST

غداء برفقة العائلة

تحرص الملكة رانيا أن تبدو أمام الجماهير بصورة عفوية، خاصة حينما تنشر لقطات من حياتها العائلية، فتظهر العائلة المالكة كأسر بسيطة تعيش حياة العامة بتلقائية.

الأمير علي يتحدث عن رؤيته للفيفا خلال غداء عائلي في شارع الرينبو #عائلة #غداء #الأمير_علي_للفيفا #حب_الأردن Hearing Ali's passion and vision for FIFA over a family lunch on Rainbow Street #Family #Lunch #Weekend #AliForFIFA #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Nov 13, 2015 at 5:52am PST

غداء برفقة العائلة يوم أمس #حب #العائلة #حب_الأردن Taking some time off for a family lunch yesterday #Love #Family #Lunch A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Sep 28, 2015 at 7:07am PDT

هاشم مع الرجل المفضل لديه- صورة من عام ٢٠٠٦ #حب #العائلة #الأردن #حب_الأردن Hashem and his favorite man... Back in 2006 #Father #Family #Love #ThrowBackThursday #TBT A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Jan 14, 2016 at 2:07am PST









لم تخفِ الملكة رانيا مشاعرها تجاه زوجها ورفيق حياتها طوال السنوات الماضية، وعلى غير عادة الملوك عبرت عن حبها بكلمات رومانسية في كل مناسبة، إلا أن قصة وقوعهما في الحب جاءت على لسان الملك عبدالله نفسه حين دوَّنها في كتابه "فرصتنا الأخيرة"، فسرد تفاصيل أحداث اللقاء الأول بينهما، وكيف التقاها في منزل شقيقته الأميرة عائشة أثناء دعوة الأخيرة لهما على العشاء.

وسرعان ما وقع الأمير الشاب في حب الفتاة الرقيقة ذات الأصول الفلسطينية، فحاول بعدها التقرب إليها بالوسيلة الأقرب إلى قلوب الفتيات، وهي الشوكولاتة البلجيكية، بحسب ما ذكره الملك عبد الله الثاني في كتابه.

ويبدو أن حب الشوكولاتة ما زال في قلب الملكة رانيا، حتى إنها ما زالت تنشر صورها برفقة أنواع الشوكولاتة المفضلة لديها.