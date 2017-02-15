فيسبوك يستجيب لمستخدميه.. تطور جديد في عرض مقاطع الفيديو

أعلنت شركة فيسبوك عن مجموعة من التحديثات، التي تجعل مشاهدة مقاطع الفيديو على الشبكة الاجتماعية تجربة أكثر ثراء وجاذبية ومرونة.

ومن ضمن التحديثات هذه، تشغيل الصوت أثناء الفيديو ضمن Newsfeeds حتى بدون النقر عليه، إذ عمدت الشبكة الاجتماعية سابقاً إلى تشغيل الفيديوهات الموجودة ضمن Newsfeeds بشكل صامت، بحيث يمكن للمستخدم النقر على مقطع الفيديو لسماع الصوت.

لكن تعمل المنصة حالياً على تشغيل الصوت ضمن الفيديوهات، عندما يكون خيار الصوت ضمن جهاز المستخدم فعالاً.

ووفقاً للتحديث الحالي يتضاءل الصوت ويتلاشى أو يزداد أثناء التمرير والانتقال ضمن الفيديوهات ضمن Newsfeeds، بشكل يعطي لهذه الفيديوهات الحياة، ولا يعمل الصوت تلقائياً في حال قام المستخدم بضبط هاتفه على الوضع الصامت.

كما يمكن تعطيل هذه الميزة وعدم السماح للفيديوهات بتشغيل الصوت عن طريق خيار "تشغيل الفيديو في Newsfeeds مع الصوت" الموجود ضمن لوحة التحكم بالحساب.

الفيديوهات العمودية

وعملت فيسبوك على إضافة تغييرات تجعل عرض الفيديوهات بشكل عمودي أفضل على الأجهزة المحمولة (تأخذ المادة المعروضة طول الشاشة).

وكانت المنصة قد بدأت في العام الماضي اختبارات أكبر لمعاينة وعرض الفيديوهات بالشكل العمودي، ضمن Newsfeeds على الأجهزة المحمولة.

وحصلت هذه الخطوة على استجابة إيجابية من المستخدمين، حيث إنها أتاحت الآن طريقة عرض أكبر للفيديوهات العمودية للمستخدمين الذين يعملون على أجهزة أندرويد وآي أو إس.

المشاهدة والتمرير

يرغب بعض المستخدمين أحياناً في مشاهدة مقطع فيديو ما والاستمرار في التمرير والانتقال ضمن خلاصة آخر الأخبار، وهو الأمر الذي قدمته فيسبوك حالياً لمستخدميها بحيث يمكن تصغير الفيديو الذي يشاهده المستخدم وعرضه بطريقة صورة في صورة، بحيث يستمر في العمل في زاوية الشاشة بينما يتصفح المستخدم قصصاً أخرى في Newsfeeds.

ويمكن سحب وتحريك الفيديو إلى أي زاوية من زوايا الشاشة، كما يمكن الإبقاء على الفيديو يعمل حتى عند الخروج من تطبيق فيسبوك والقيام بأداء أمر آخر على الهاتف، في حال كان الهاتف يستعمل نظام الشغيل أندرويد.

تطبيق فيديوهات فيسبوك للتلفزيون

أعلنت فيسبوك اليوم عن تطبيق جديد لفيديوهات فيسبوك مخصص لأجهزة التلفزيون، الذي سوف يبدأ طرحه قريباً في متاجر التطبيقات لمنصات آبل تي في Apple TV وأمازون فاير تي في Amazon Fire TV وسامسونغ سمارت تي في Samsung Smart TV وللمزيد من المنصات لاحقاً.

ويعتبر تطبيق فيديوهات فيسبوك لمنصات التلفاز بمثابة وسيلة جديدة للاستمتاع بالفيديوهات الموجودة على الشبكة الاجتماعية عبر شاشة عرض أكبر، وكانت فيسبوك قد وفرت خلال العام الماضي إمكانية بث الفيديوهات الموجودة على منصتها إلى أجهزة التلفزيون.

ويعمل التطبيق المنتظر على زيادة هذه الإمكانية، بحيث يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو التي يشاركها الأصدقاء أو الصفحات التي يتابعها المستخدم، وأفضل فيديوهات البث المباشر من جميع أنحاء العالم والفيديوهات التي تحصل على توصية بناءً على الاهتمامات.

كما يمكن للمستخدم أيضاً مشاهدة مقاطع الفيديو التي قام بوضعها في قائمة الحفظ لمشاهدتها لاحقاً، وكذلك إمكانية إعادة زيارة الفيديوهات التي شاهدها أو شاركها أو رفعها سابقاً.