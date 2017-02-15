حتى الشرطة لم تُصدِّق.. مغربي يتقدم بشكوى ضد تاجر مخدرات باعه الكوكايين.. والسبب؟

لم يصدق عددٌ من رجال الشرطة في إسبانيا ما سمعوه من مواطن مغربي، حين قدم إليهم ليقدِّم شكوى ضد تاجر مخدرات، باع له كمية من الكوكايين "بنوعية رديئة".

المواطن المغربي البالغ من العمر 44 عاماً، أوضح أن الصفقة محل الشكوى تمت في حانة بحي الريال في مدينة مليلية، في 8 فبراير/شباط 2017، إذ اشترى الكوكايين من ابن صاحب الحانة، عمره يناهز 33 عاماً، وبحسب وصفه "طويل القامة، ملتح وأصلع".

ويجزم المغربي بأن غرام الكوكايين الذي اشتراه تسبب له في "مشاكل صحية".

وفي ردها على استفسار من وكالة "يوروبا برس"، أكدت مصادر الشرطة تلقيها الشكوى بالفعل، وأشاروا أيضاً إلى أنهم في ضوء تلك المعلومات تم فتح تحقيق في الموضوع، وفي حالة تأكد هذه الوقائع سوف يتابع الشخص البائع بتهمة اقتراف جريمة الإضرار بالصحة العامة، أما المشتري فقد يعاقب إذا تبين أنه استهلك المخدرات في مكان عام.