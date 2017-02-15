إصابة بحريني وزوجته بـ"تفجير إرهابي" شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء اليوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 إصابة مواطن وزوجته في "تفجير إرهابي" بمنطقة "سترة"، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تفجير إرهابي في سترة يسفر عن إصابة مواطنين (زوج وزوجته) بإصابات بسيطة، تصادف مرورهما بالموقع".

وبينت أن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، بعد تفجير "إرهابي" بشارع البديع في العاصمة المنامة يوم 4 فبراير/شباط الجاري، دون أن يسفر عن إصابات.

فيما قتل ضابط بحريني بطلق ناري في "عمل إرهابي" بمنطقة "البلاد القديم" غربي العاصمة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنتصف الشهر ذاته، أصيب‏ أحد رجال الأمن جرّاء إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة شمال غربي البلاد في "عمل إرهابي".

والشهر الماضي أيضاً، قتل شرطي، بهجوم مسلح نفذته "مجموعة إرهابية" من 5 عناصر، استهدف سجن "جو" جنوب شرقي البلاد، أسفر أيضاً عن "هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية".

فيما أعلنت الداخلية البحرينية 9 فبراير/شباط الجاري مقتل 3 واعتقال 9 آخرين في عمليتين أمنيتين؛ إحداهما تم خلالها إحباط تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من سجن "جو" جنوب شرقي البلاد عبر قارب إلى إيران.

وأسفرت إحدى العمليتين عن مقتل أحد الهاربين من سجن "جو"، فيما تم اعتقال هارب من السجن نفسه في العملية الأمنية الأخرى، فيما لا يزال 8 فارين.