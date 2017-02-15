غرف شفافة وأخرى مصنوعةٌ من أنابيب الصرف الصحي.. أغرب 8 فنادق في العالم

يحلم الكثيرون بقضاء عطلات ممتعة، ويقضون وقتاً طويلاً للتخطيط من أجل الوصول لذلك، ويُعد اختيار الفندق المناسب أحد أهم أسباب نجاح تلك العطلات.

إلا أن معايير الجودة تختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يسعى للوصول إلى فنادق ذات خدمات متميزة، والبعض يسعى للحجز في فنادق ذات أسعار معتدلة، وهناك أيضاً من يكون هدفه الأساسي اختيار فندق غريب من حيث الشكل، وفي هذا التقرير سنلقي نظرة على أغرب الفنادق في العالم.

1- فندق الفقاعة- فرنسا

إذا كنت تأمل في قضاء عطلة مختلفة، وسط الطبيعة الساحرة، فعليك أن تتوجه إلى فندق الفقاعة في فرنسا، والذي يقع في قلب الغابات على مسافة 15 كيلومتراً تقريباً من ميناء "مارسيليا" القديم.

ويتكون فندق الفقاعة، من خمس غرف على شكل فقاعات شفافة بلاستيكية كبيرة في الهواء الطلق، مما يمكنك من رؤية أشجار الصنوبر المحيطة بالغرفة، وستجد أرضية بعض الغرف مزينة بالعشب الأخضر؛ لتمنحك إحساساً صادقاً كأنك تخيم في العراء. كما توجد أحواض ساخنة للاستحمام خارج الغرف.

وإذا كنت تأمل في بعض الخصوصية، فمن الممكن تغطية الغرفة لجعلها غير شفافة، ولكنها لا تُغطى من الأعلى؛ لتسمح لك بالاستمتاع بجولة فلكية مع النجوم الساحرة ليلاً.

وزودت جميع الغرف بتلسكوبات عالية الدقة، لتتمكن من رؤية النجوم، والتعرف عليها في الليل.

2- فندق الجليد- كندا

خُصص هذا الفندق للمغرمين بالشتاء والثلوج، فهو يمكنهم من قضاء أوقاتهم في درجات حرارة تصل إلى خمس درجات مئوية تحت الصفر، وكل ما عليك إذا ما أردت زيارته أن تتوجه إلى مقاطعة كيبك شرقي كندا، وتسأل هناك عن فندق الجليد.

شُيد هذا الفندق بالكامل من الثلوج والجليد، ليظهر كتحفة معماريّة وفنية رائعة، وصُنعت جميع ديكوراته وجدرانه، وأيضاً التماثيل الموجودة بداخله من الجليد.

وصممت أكياس النوم لتفادي البرد والإحساس ببعض الدفء، ويوفر الفندق مراحيض ساخنة بالداخل، إلى جانب أحواض ساخنة في الهواء الطلق.

3- فندق مونتانا السحري - تشيلي

هل أنت من عشّاق الطبيعة وجمالها؟ لو كان ردك بالإيجاب، فبالطبع سينال فندق مونتانا إعجابك؛ إذ يقع هذا الفندق الساحر في غابات تشيلي، الكثيفة، وبالرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى وكأنه من صُنع الطبيعة، إلا أن يد الإنسان هي من قامت بهذا العمل الفني الرائع.

وقد صُمم الفندق على شكل مخروطي طويل، ويسيل الماء من أعلاه إلى الأسفل، ليبدو كشلال طبيعي.

وسُميت أجنحة الفندق بأسماء بعض أنواع الطيور المحلية، وتتميز تلك الأجنحة باحتوائها على وسائل الراحة الحديثة، لتنافس بذلك أكثر الفنادق فخامة.

ويضم فندق "مونتانا"، أحواض استحمام مصنوعة من جذوع الأشجار الكبيرة ملئت بالماء الساخن، وهناك أيضاً ملعب مُصغر للجولف بُني خصيصاً للنزلاء في الغابة القريبة.

4- فندق داس بارك- النمسا

يقع هذا الفندق في حديقة عامة في النمسا، وبالتحديد في في مدينة لينز، وكان افتتاحه في عام 2004، ونُقل بعد ذلك إلى "أوتنزهايم"، وصممه المهندس أندرياس شتراوس، على هيئة أنابيب صرف صحي ضخمة.

ويبلغ طول الغرفة حوالي مترين فقط، ويوجد بها فتحات للتهوية، وتحافظ طبقة الخرسانة السميكة على درجات الحرارة معتدلة في الصيف، ودافئة في الشتاء، كما أنها تعمل كعازل للصوت.

5- فندق الكرات الحرة- كندا

إذا كان حلمك الطفولي أن تسكن في بيت الشجرة، فأمامك الفرصة الآن لتحقيق هذا الحلم بالذهاب إلى الفندق المعلق على الشجرة في الغابات بجزيرة فانكوفر في كندا، إذ تُعلق كل كرة بثلاثة حبال معدنية مربوطة في الأشجار المحيطة لترتفع عن الأرض خمسة أمتار، وصُنعت الكرات من الأخشاب، وهي مُغطاة من الداخل بطبقات من الأخشاب مبطنة بنسيج من "الفينيل" (يلصق على الأرضيات وشكله شبيه بالأركي).

ويوجد أسفل كل كرة المرحاض الخاص بها مستقراً على الأرض، والطريق إليه مضاء بالأنوار لتفادي ظلمة الليل، كما يوجد بتلك الكرات سخانات للمياه، وكهرباء، وتتوفر بها أيضاً خدمات الإنترنت اللاسلكي.

6- فندق الأمعاء الغليظة- بلجيكا

يوجد في مدينة أنتويرب ببلجيكا أحد أغرب تصاميم الفنادق، والتي أبدعها الهولندي جوب فان ليشوت، ليعكس روح الدعابة، ويتكون الفندق من غرفة واحدة على شكل الأمعاء الغليظة للإنسان، وتنتهي بما يشبه فتحة الشرج، وجهزت هذه الغرفة بسرير مزدوج، ومرحاض فقط.

7- منتجع مانتا- تنزانيا

صُمم هذا الفندق في جزيرة بِمبا، التنزانية خصيصاً لكل محبي عالم البحار، ويتكون من ثلاثة طوابق، وستستمتع أثناء تواجدك بالطابق العلوي بالنظر إلى السماء والتأمل في سحرها ونجومها.

وتوجد بالطابق السفلي غرفة النوم ذات النوافذ الزجاجية المغمورة بالكامل تحت الماء، مما يسمح لك برؤية الأحياء المائية من حولك من أسماك، وشعاب مرجانية، أما الطابق الأوسط فيحتوي على صالة للراحة، وتناول الطعام إلى جانب بعض المرافق الأخرى.

8- فندق كهف بيكهام- أميركا

يوجد فندق بيكهام، المقام داخل كهف "أوزارك"، في ولاية أركنساس الأميركية، ويضم خمس غرف بها بعض النوافذ، ويربط الغرف ببعضها الممرات الطبيعية بالكهف، وزودت بعض الغرف بأحواض جاكوزي، ويمكن استخدام القاعة الكبرى لإقامة حفلات الزفاف.