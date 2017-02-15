كيف تختار لعبة طفلك؟ إليك ما يتناسب مع كل سن

يولد الطفل مع استعداد غريزي للعب واستكشاف العالم من حوله، ولذلك تتضح أهمية الألعاب التي يلهو بها الأطفال إذ إنها تنمّي حواسه وقدراته الذهنية والبدنية .

وتقول ماريانا زيمانسكي، التي شاركت في تأليف كتاب دليل الوالدين الأساسي لاختيار لعب الأطفال بذكاء: "إن لعب الأطفال تعد استثماراً جيداً لنموهم وتطورهم".

وفيما يلي بعض النصائح المفيدة لاختيار لعبة مناسبة للطفل.

السلامة أولاً









قد تتسبب الألعاب في حدوث بعض الإصابات للطفل إذا أساء استخدامها، ولذا ينصح بتقييم سلامة اللعبة قبل شرائها.

- افحص اللعبة جيداً وتأكَّد من متانتها حتى لا تُكسر بسهولة، ولا يكون لها حواف حادة تسبب جروحاً للطفل.

- تجنَّب الألعاب التي تطلق أشياء في الهواء؛ لأنها قد تسبب إصابات خطيرة في العين، وكذلك الألعاب التي تصدر أصواتاً مرتفعة للغاية؛ حتى لا تضر بسمع الطفل.

- راجع المعلومات المطبوعة على العلبة؛ للتأكد من عدم احتوائها على مواد سامة، وأنها مناسبة للفئة العمرية للطفل.

- تجنَّب الألعاب التي تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعها أو وضعها في الأذن.

وإذا كانت اللعبة تعمل بالبطاريات الصغيرة، فيفضل أن يكون غطاء البطاريات محكم الغلق؛ حتى لا يحاول الطفل ابتلاعها.

وهذه مجموعة من الألعاب التي تناسب الأطفال كل حسب عمره:

الأطفال الرضّع أقل من عام واحد

يعتمد الطفل على حاستي السمع والبصر خلال الأشهر الأولى من عمره، مع ملاحظة أن الرؤية تكون مشوشة في البداية ولا يتمكن الطفل من رؤية الأشياء بوضوح إلا عن قرب.

يفضل اختيار الألعاب ذات الألوان الزاهية، أو التي تُصدر أصواتاً تلفت انتباه الطفل وتثير حواسه، مثل الدلايات والشخشيخة والدمى المطاطية في الاستحمام.

وكذلك كتب من القماش أو الورق المقوى بها رسوم بسيطة وملونة، ويجب أن تكون حواف الكتاب مستديرة.









من سنة وحتى 3 سنوات

يزداد نشاط الطفل وحركته، وتتطور مهارته في التنسيق البصري الحركي، ويصير أكثر ميلاً للاستقلالية وخوض التجارب بنفسه.

الألعاب المناسبة؛ هي: الدمى القطنية الناعمة، والعرائس، ولعبة الحلقات الملونة، وألعاب الفرز والتجميع والفك والتركيب البسيطة؛ لتنمية مهارة حل المشكلات.

المكعبات، مع تجنب القطع صغيرة الحجم؛ حتى لا يبتلعها الطفل.

الكرات اللينة، مع تجنب المصنوعة من الإسفنج؛ حتى لا يقضمها الطفل.

ألعاب تعليمية بسيطة تعلم الطفل الأشكال والألوان والحيوانات والفواكه.

ألعاب أدوات المطبخ أو أدوات الطبيب، والتي تلبي حاجة الطفل لتقليد الكبار وتساعده على التخيل وتبادل الأدوار.

من 4 سنوات وحتى 5 سنوات









وهو عمر ما قبل المدرسة، وفيه تتطور المهارات الحركية والاجتماعية للطفل بشكل كبير، ويصبح بإمكانه اللعب مع الأطفال الآخرين في مثل عمره.

والألعاب المناسبة هي الألعاب اللوحية الأساسية، مثل: الشطرنج، والدومينو والنرد.

ألعاب تجميع الصور المجزأة مثل "البازل".

مستلزمات الأعمال الفنية؛ مثل: أقلام الرصاص، والألوان الخشبية، وأوراق القص واللصق، والصلصال.

الألعاب المتحركة؛ مثل: القطارات والعربات.

دراجة ثلاثية العجلات، مع توفير مستلزمات الوقاية، مثل الخوذة لحماية الطفل عند السقوط.