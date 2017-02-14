ضابط شرطة مصري يطلق النار على رأس سائق توك توك (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق توك توك تعرض لإطلاق نار من قبل أحد ضباط المرور بمحافظة المنوفية.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان انتقدت على صفحتها على فيسبوك واقعة إطلاق النار مواطن أربعيني على يد أحد ضباط الشرطة الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة).

ويبدو السائق في المقطع المصور وهو في حالة صحية حرجة ما دفع أحد المتجمهرين حوله إلى المطالبة بتلقينه الشهادة قبل أن يفارق الحياة.

صحف محلية أشارت إلى أن أحد ضباط المرور أطلق النيران على سائق التوك توك الذي يدعى محمد عبد الرازق بسبب مشادة كلامية بينهما، وفر هارباً خوفاً من الأهالي الذين تجمعوا إثر المشادة.

دعاء إبراهيم زوجة السائق المصاب قالت لإحدى الفضائيات المصرية إن زوجها خرج في العاشرة صباحًا لعمله ولكن ضابط المرور أوقفه، فهرب زوجها لأنه لم يكن لديه أي أوراق، فلحق به الضابط وأطلق عليه رصاصة في رأسه.

وأضافت "إبراهيم" إن حالته حرجة جدًا ويحتاج نقل دم، وأن مستشفى القصر العيني بشبين الكوم لايوجد بها إمكانيات.

وطالبت بنقل زوجها إلى مستشفى أخرى، قائلة: "إحنا مش هنشتكي حد، ومش عايزين أي حاجة غير إنهم يعالجوه، مين هيأكل ولاده ويصرف عليهم"









