وزير إسرائيلي: نتنياهو وترامب يناقشان خطة السيسي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء

قال الوزير الإسرائيلي أيوب قرا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتبنيان في اجتماعهما في واشنطن غداً الأربعاء 15 فبراير/شباط 2017 خطة الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي الخاصة بإقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة.

وتهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية أمس الاثنين لمقابلة ترامب الأربعاء من الإجابة على تمسكه بحل الدولتين وقال للصحفيين المرافقين له "تعالوا معي وستسمعون إجابات واضحة للغاية".

وقبل ساعات من سفر نتنياهو إلى واشنطن أبلغ وزير الأمن العام جلعاد إردان راديو الجيش أن "جميع أعضاء المجلس الأمني وفي المقام الأول رئيس الوزراء يعارضون الدولة الفلسطينية".

وفي تغريدة له قال أيوب قرا ذو الأصول الدرزية في تغريدة له على تويتر الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 "إن ترامب ونتنياهو سوف يتبنيان خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية".

טרמפ ונתניהו יאמצו את תוכנית נשיא מצרים אסיסי.מדינה פלסטינית בעזה וסיני.במקום ביהודה ושומרון.כך תסלול הדרך לשלום כולל עם הקואליציה הסונית. pic.twitter.com/Sb9WyUidgP — איוב קרא (@ayoobkara) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال الوزير الدرزي "هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمهد الطريق إلى السلام بما في ذلك مع الائتلاف السني"

وأشار الوزير الليكودي إلى الاقتراح المصري الذي تردد عام 2014 والخاص بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينين في مساحة كبيرة من الأراضي في شبه جزيرة سيناء لضمها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك المقترح رفض من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن.

وأضاف في تصريح للصحيفة لتايمز أوف إسرائيل أنه ناقش هذا المقترح الأحد مع نتننياهو وأن هذا هو الطريق الوحيد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغه أنه يتفق معه وقال إن تلك القضية سيثيرها مع ترامب وإن تلك القضية مدرجة على جدول الأعمال.





