الإمارات تُعلن: سنبني مدينة متكاملة في المريخ.. وهذا تاريخ افتتاحها

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، عن إطلاق مشروع "المريخ 2117" الذي سيبدأ وضع تصور متكامل لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على المريخ بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وقال محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عبر حسابة الرسمي على "توتير"، إن المشروع سيسعى لبناء فريق علماء إماراتي وتطوير تحالف علمي دولي، لتسريع الخطوات البحثية لإيصال البشر للمريخ في العقود القادمة.

وتنوي الإمارات أن تكون وصلت عام 2117 (بعد قرن من الزمان)، وقد أنهت إنشاء مدينة مصغرة متكاملة على سطح المريخ، بالشراكة مع مؤسسات دولية تعنى بصناعة استكشاف الفضاء.

المشروع اسمه "المريخ 2117" وسيبدأ وضع تصور متكامل لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على المريخ بالتعاون مع المعاهد والمؤسسات الدولية المتخصصة pic.twitter.com/ZEeiQ7WjSy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

وأضاف أن مشروع "المريخ 2117" يتضمن برنامجاً مكثفاً لإعداد كوادر إماراتية متخصصة في علوم الفضاء.

كانت الإمارات أعلنت في 2015 عن بدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر في العام 2021.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم الإعلان عن اعتماد كافة التصاميم الهندسية والتقنية النهائية للمسبار، وبدء العمل في مرحلة التصنيع والاختبارات.

مشروع "المريخ 2117" هو بذرة نضعها اليوم ونتوقع أن تجني ثمارها أجيال جديدة سيقودها شغف العلم للوصول بالبشر إلى حدود معرفية جديدة pic.twitter.com/7Pp0Lk3zxs — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

وتعتبر مهمة المريخ أول برنامج من نوعه تخوضه دولة عربية وإسلامية، وستشرف وكالة الإمارات للفضاء على المشروع وتموله بالكامل، ويطوره مركز محمد بن راشد للفضاء (مؤسسة عامة تابعة لحكومة دبي).