صدامات بين متظاهرين شيعة والشرطة البحرينية.. وهذه الشعارات التي رفعها المحتجون

شهدت المنامة وقرى شيعية بحرينية الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017، صدامات بين الشرطة وعشرات المتظاهرين من رجال ونساء في الذكرى السادسة لاندلاع الاحتجاجات التي قادها شيعة البحرين.

وقال الشهود إن عشرات الرجال والنساء شاركوا في تظاهرات جابت شوارع المنامة وقرى شيعية قريبة منها.

وأضافوا أن المتظاهرين حملوا صوراً لضحايا الأحداث التي تشهدها المملكة ورددوا هتافات بينها "هيهات منا الذلة"، و"ثورة ثورة حتى النصر"، و"هيهات ننسى الشهداء".

وانتهت التظاهرات بصدامات مع الشرطة التي تدخلت وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الشوارع الرئيسية في العاصمة، بحسب شهود العيان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ الاحتجاجات التي بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" وقادها الشيعة.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، نفذت السلطات البحرينية أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل 3 رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.