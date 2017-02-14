صفارات الإنذار تحذر المواطنين بسبب الأمطار بمدينة أبها والسلطات توقف حركة الطيران.. فيديو وصور

تشهد مدينة أبها السعودية الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017، أمطاراً غزيرة مصحوبة بالرياح الشديدة وسيولاً أوقفت الحركة.

وتداول ناشطون سعوديون على الشبكات الاجتماعية فيديوهات وصور نسبوها لمدينة أبها التي تشهد عواصف وأمطار غزيرة.

وانطلقت مساء الثلاثاء صافرات الإنذار لتحذير المواطنين، بينما ألغت السلطات الرحلات الجوية من وإلى مطار أبها.

وكان المهندس السابق في وزارة الشؤون البلدية والقروية داود الفرهود قال في تصريحات لـ "هافينغتون بوست عربي" إن "المشكلة تكمن في الحلول الوقتية".

مضيفاً أن "معالجتنا لمثل هذه الأزمات هي معالجة وقتية تأتي نتيجة ردود أفعال سرعان ما تنتهي دون وضع حلول جذرية".

وبحسب الفرهود إن زيادة كميات هطول الأمطار جاءت دون وجود استعداد لمثل هذه الظاهرة من حيث الدراسات المتخصصة التي تحدد مسارات تصريف سيول المدن.

كوارث المطر بدأت مع السعوديين بعد العام 2009 في جدة التي راح ضحيتها أكثر من 100 مواطن ومقيم.

إضافة إلى عدة حوادث غرق أخرى في المنطقة الغربية وفي العاصمة الرياض، كان آخرها في الموسم الماضي في الضاحية الغربية من العاصمة حيث بدأت أرتال السيارات تصطف فوق بعضها البعض بسبب السيول التي غمرت الطريق الغربي والذي لم يمض على افتتاحه سوى 6 سنوات وبمبلغ قدر بـ 894 مليون ريال.

اسبحي يا ديرة أبها في المطر

وافضحي غش الأمانه بالطرق



المصيبه فوق وانتي في خطر

السياحه عاصمتها في غرق !! #امطار_عسير_التاريخيه pic.twitter.com/v7u14AwcnD — خٌےـٱلدُ•кђคlє๔ (@almhtref507) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

يارب رحمتك وحفظك فعلا هذ لاقالوا انشقت الارض وبلعتهم نسال الله العافيه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

منقول#ابها_تغرق#امطار_عسير_التاريخيه pic.twitter.com/MJ06NwkB11 — تركي المديني (@ttrrkkuu) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

كيف يمكن لجبل أن يغرق ؟؟

الإجابة : تجدونها عند أمانة عسير

#ابها_تغرق#امطار_عسير_التاريخية — Abdulaziz Alabeedi (@aalabeedi) ١٤ فبراير، ٢٠١٧