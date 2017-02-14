"طفل" هدية لعيد الحب في تركيا.. هذه قصته

فاجأت سيدة تركية زوجها في يوم الحب الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من شباط/ فبراير من كل عام، بتقديم صندوق للهدايا وضعت فيه طفلها البالغ من العمر يوماً واحداً.

وفي ولاية ريزا الواقعة على سواحل البحر الأسود (شمال تركيا)، وبينما شعرت غولدان ديار بمخاض الولادة قبل موعد ولادتها المتوقع بأسبوع، قررت أن تتصل بأصدقائها لنقلها للمستشفى دون أن تخبر زوجها عن حالتها.

وحبسب "إخلاص" التركية حضر عدد من أصدقاء ديار بالفعل ونقلوها للمستشفى على الفور، لتضع بعد ساعات قليلة طفلها الذي صادف يوم ميلاده اليوم الذي يحتفل به العشاق في أنحاء العالم بحبهم لبعضهم البعض، لتقرر السيدة التركية تحضير مفاجأة لزوجها وتتصل به داعية إياه بالحضور للمستشفى.

وفي تلك الأثناء زينت ديار ومن رافقها الغرفة التي جلست بها بالألعاب والألوان المختلفة، ووضعت طفلها في صندوق كبير ليظهر وكأنه هدية ضخمة أحضرتها لتقدمها لزوجها.

وظهرت ديار في الفيديو الذي صورته وهي تنتظر قدوم زوجها قائلة "كنت تنتظر قدومه –أي الطفل– خلال الأيام القادمة لكنه أتى هذا اليوم لذا سأقدمه لك كهدية، أحبك كثيراً".

وتفاجأ الزوج أوفوك تشاكيجير عند دخوله للغرفة بوجود الطفل في الصندوق لترتسم ملامح الفرح على وجهه، ويبدأ في تقبيله. وبعد أن عبر عن سعادته الغامرة أكد تشاكيجير أنه تلقى أجمل هدية في يوم الحب، مقدماً الشكر لزوجته ومرحباً بقدوم طفلهما الجديد.



