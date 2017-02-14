لأنك لا تريد زيادة وزنك دون أن تشعر.. شربُ القهوة بلا إضافات يقيك من أمراضٍ عدّة

أشارت دراسة حديثة لجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن الأشخاص المعتادين على شرب القهوة أو الشاي مع إضافات، كالحليب والسكر، هم أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة خلال اليوم.

على الرغم من أن نتائج الدراسة المنشورة في صحيفة Public Health ليست بالشيء المفاجئ، لا يزال من المثير للاهتمام، ملاحظة تناول الأشخاص -الذين يبدأون يومهم باستهلاك سعرات حرارية فارغة- أطعمة أقل أثناء اليوم، بحسب النسخة الكندية من "هافينغتون بوست".

أوضحت الدراسة أن من بين 19000 مشارك في الاستطلاع الذي أُجري بين عامي 2001 و2012، يوجد 67.5% منهم من مستهلكي القهوة مع إضافة الحليب أو السكر أو الكريم، وهو الشيء ذاته بالنسبة لـ 33.4% من مستهلكي الشاي.

وقد سُجلت زيادة قدرها 69 سعرة حرارية لدى شاربي القهوة مع إضافة، كالحليب والسكر، و43 سعرة حرارية عند شاربي الشاي مع إضافة.

لا تقتصر فوائد تناول القهوة دون إضافات على الحفاظ على الوزن، بل إنه أيضاً يجعلك أكثر ذكاءً ويقلل من خطر الإصابة بالسكري والشلل الرعاشي، حسب ما ذكر موقع LifeHack.