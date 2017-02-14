وردة لكل برلماني ووزير.. نائبٌ كويتي يوزع 73 وردة في عيد الحب.. هكذا كان ردُّ فعل رئيس المجلس

جلب النائب الكويتي المستقل أحمد نبيل الفضل، اليوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 إلى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي صندوقين مليئين بالورود الحمراء وذلك تزامناً مع عيد الحب "الفالنتين" الذي يحتفل به العالم اليوم.

وقال الفضل، خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، "جلبت وردة لكل عضو بمناسبة عيد الحب لكن الأمانة العامة سحبت الورود التي كلفتني 73 ديناراً (233 دولاراً)".

ورد عليه رئيس المجلس مرزوق الغانم قائلاً: "أنا رفضتها".

مجلس الأمة الكويتي يخرج ورود حمراء جلبها أحد النواب وقام بتوزيعها على أماكن جلوس النواب والوزراء بمناسبة ما يسمى ب #عيد_الحب pic.twitter.com/QZMsWGOHPT — جوال وطني- السعودية (@JawalWatani) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

ووضعت الورود على مقاعد النواب والوزراء في قاعة "عبدالله السالم" في المجلس قبل أن ترفعها الأمانة العامة الى خارج القاعة.

وبلغت أعداد الورود، التي جلبها الفضل 73 وردة، كان لتوزيعها على أعضاء البرلمان الكويتي الـ 50 عضواً منتخباً و16 وزيراً يشغلون العضوية بحكم مناصبهم، وفق الدستور، إلى جانب 7 هم أعضاء الأمانة العامة.