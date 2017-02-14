بيل غيتس يستهدف 800 مليون مستخدمٍ جديد.. عن طريق WeChat

أعلن بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، هذا الأسبوع انضمامه إلى منصة التواصل الصينية، “وي شات” WeChat، في محاولة منه للوصول إلى جمهور أوسع.

ويُعرف عن غيتس، الذي يعد أغنى رجل في العالم مع ثروة تزيد عن 75 مليار دولار أميركي، انخراطه في الإنترنت لأهداف خيرية، إذ شارك في "تحدي دلو الجليد" الشهير، وعقد عدداً من جلسات الأسئلة والأجوبة على موقع "ريديت" Reddit.

ومع أن غيتس كان قد انضم إلى موقع ويبو Weibo، الذي يعد النسخة الصينية من موقع تويتر، في عام 2010، إلا أنه يطمح للوصول إلى مستخدمي تطبيق "وي شات"، الذين يتخطى عددهم الـ 800 مليون مستخدم.

ونشر غيتس فيديو قدم فيه نفسه على "وي شات"، ورحب بمستخدمي الموقع باللغة الصينية، ثم قال: "هذه مدونتي الشخصية، حيث أشارك أخبار الناس الذين أقابلهم، والكتب التي أقرأها، وما أتعلمه، أتمنى أن تستمتعوا بالمحادثة معي".

يُشار إلى أن غيتس ليس أول شخصية بارزة في مجال التقنية تستهدف الجمهور الصيني، إذ سبقه إلى ذلك مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، والذي يُتقن، فضلاً عن كون زوجته من أصول صينية، اللغة الصينية، وزار الصين عدة مرات.