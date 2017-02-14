ديزني تقطعُ علاقتها مع أكبر قناةٍ على يوتيوب.. والسبب: اليهود

قرر الذراع التلفزيوني التابع لشركة الإعلام والترفيه الأميركية، والت ديزني، قطع علاقته مع صاحب قناة التعليق الشهير، المعروف بالاسم الحركي "بيو دي باي" PewDiePie، والذي يملك القناة الأكثر انتشاراً على يوتيوب، وذلك بسبب تمجيده النازية والاستهزاء باليهود.

وجاءت الخطوة من ديزني بعد أن نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريراً، قالت فيه إن 9 من الفيديوهات التي نشرها السويدي، فيليكس أرفيد أولف كجيللبيرج، على مدى الأشهر الستة الماضية، ضمت صوراً تمجد النازية، بما في ذلك الصليب المعقوف، والتحية النازية، ولقطات لهتلر.

وفي الشهر الماضي، نشر PewDiePie، البالغ من العمر 27 عاماً والمقيم في بريطانيا حالياً، صوراً لرجل على هيئة ما يُعتقد أنه النبي عيسى، وهو يقول: "هتلر لم يرتكب ما هو خطأ مطلقاً"، كما أنه دفع لرجلين هنديين عبر موقع Fiverr لقاء رفع لافتة كُتب عليها "الموت لكل اليهود".

أزالت القناة 3 فيديوهات بعد انتقادات

وتجمع ديزني مع نجم يوتيوب، الذي يتجاوز عدد مشتركي قناته الـ 53 مليون مستخدم، علاقة من خلال “ستديوهات الصانع” Maker Studios، وهي شركة لإنتاج الفيديو اشترتها ديزني في عام 2014 مقابل 675 مليون دولار أميركي، ثم ضمتها إلى قسم الترفيه خاصتها في العام الماضي.

وكان PewDiePie قد أزال ثلاثة فيديوهات بعد موجة من الانتقادات، بما في ذلك الفيديو الذي تضمن رفع لافتة "الموت لكل اليهود"، وقامت جوجل بسحب إعلاناتها من الفيديو بعد نشره، وأبقت على الإعلانات في باقي الفيديوهات.

ومن جانبه، لم يرد PewDiePie على تقرير The Guardian، ولكنه نشر تسجيلاً مصوراً عبر صفحته على موقع تملبر، متحدثاً عن مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، ومحاولاً إيضاح: لماذا دفع للرجلين الهنديين لقاء حمل اللافتة.

وقال فيليكس: "كنت أحاول إظهار كيف أصبح العالم الحديث مجنوناً، وتحديداً بعض الخدمات المتاحة على الإنترنت". وأضاف: "عثرت على شيء بدا لي سخيفاً – أولئك الناس على موقع Fiverr مستعدون لقول أي شيء مقابل 5 دولارات".

وبعد أن أعلنت ديزني قطع علاقتها مع PewDiePie، نقل موقع TheVerge المعني بشؤون التقنية عن متحدث باسم يوتيوب، أن الموقع كذلك قطع علاقته مع أشهر وجوهها.

وكان من المقرر أن يُطلق فيليكس الموسم الثاني من سلسلته Scare PewDiePie التي تنتجها يوتيوب بنفسها حصرياً لخدمتها المدفوعة YouTube Red، ولكن بعد قرار الموقع، فقد ألغي إطلاق الموسم الجديد.

وبالإضافة إلى قطع علاقته مع يوتيوب، فقد أُزيل PewDiePie أيضاً من برنامج الإعلان الخاص Google Preferred، الذي يوفر عائدات كبرى لأصحاب القنوات، الأمر الذي سوف يؤثر على مكاسب القناة.