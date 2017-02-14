تعلَّم من ترودو كيف تصافح ترامب المتشنّج.. فيديو

للرئيس الأميركي دونالد ترامب طريقة غريبة في مصافحة الأيدي؛ فأسلوبه المتشنج في خض يد مصافحه وإحكام القبضة عليها يجعله يبدو كأنه يتصارع معه بل حتى كأنه يحاول خلع ذراعه كلها من مكانها. لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بدا أنه حضّر نفسه للتحية غير المريحة غداة زيارته للبيت الأبيض يوم الاثنين 13 فبراير/شباط الجاري.

ففي مقطع فيديو صوّر ترحيب ترامب برئيس الوزراء الكندي حينما ترجل الأخير من السيارة، ظهر أن ترودو بادر بسرعة إلى الإمساك بكتف الرئيس الأميركي بذراعه اليسرى كأنما يتأهب لاحتمال أن يسحبه ترامب نحوه. ثم عمد ترودو إلى جر المصافحة قريباً منه باتجاه وسطه، ما قطع على ترامب استحكامه وحافظ على سلامة كتف ترودو، وفق النسخة الاسترالية من هافينغتون بوست.

Pres. Trump greets Canadian Prime Minister Justin Trudeau at the White House https://t.co/DYel2taCiV pic.twitter.com/F8OVvXDyEm — ABC News Politics (@ABCPolitics) 13 February 2017

لكن عملية المصافحة كلها بدت شديدة بل وربما شرسة قليلاً حسب المعايير الكندية على الأقل، بيد أنها سلِمَت من عيوب مصافحات قام بها ترامب مؤخراً واتسمت بأنها خرقاء مثيرة للاستغراب.

في الأسبوع الماضي استضاف ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض، ويبدو أنه خالَ هذهِ الطريقةَ المثلى والسليمة في مصافحة يد الضيف.

كذلك هناك تهنئة ترامب لنيل غورستش مرشحه لتولي المحكمة العليا بعدما أعلن اختياره الشهر الفائت.

في النهاية، إن كنتَ على موعد مع مصافحة ترامب، فخذ درساً من ترودو وجهز نفسك في وضعية دفاعية.