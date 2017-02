نجوى كرم.. أصالة.. ويذرسبون.. وغيرهم من النجوم.. هكذا احتفلوا بعيد الحب

#HappyValentinesDay from #RussellMyLoveMuscle aka #BrownHeaven aka this cheese is as thick as my pec meat. Pls stop 💪🏾🧀. #Baywatch MAY 26. pic.twitter.com/sMa4MRJ7cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) ١٤ فبراير، ٢٠١٧