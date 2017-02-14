نجوى كرم.. أصالة.. ويذرسبون.. وغيرهم من النجوم.. هكذا احتفلوا بعيد الحب

شارك الفنانون والمشاهير متابعيهم على الشبكات الاجتماعية احتفالاتهم بعيد الحب، فمنهم من شارك صور الهدايا التي حصل عليها، وآخرون نشروا صوراً وفيديوهات لاحتفالاتهم مع شركائهم وأبنائهم، فيما كان لبعضهم طريقته الخاصة للاحتفال بهذا اليوم.

هيا بنا، لنرى كيف احتفل الفنانون العرب والأجانب بـ Valentine's Day:

شارك المنتج محمد السبكي فيديو له وهو بأحد محلات الورود على حسابه على إنستغرام، حيث كان يبحث عن وردة بيضاء وسط عشرات الورود الحمراء، في طريقة كوميدية طريفة.





الي كل من يحبني من قلبه ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😍❤️❤️ A post shared by محمد السبكي (@moh_elsobky) on Feb 13, 2017 at 6:05pm PST

بينما نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها برفقة زوجها المخرج أمير اليماني، حيث ظهر انعكاس صورتهما في المرآة، فيما تلتقط صورة لباقة ورد أهداها إياها زوجها الذي يحتضنها، فيما كتبت: "أفضل عيد حب على الإطلاق، ربنا يسعد كل الناس ويجعل أيامنا حب وسعادة ورضا".





Best valentine ever ربنا يسعد كل الناس ويجعل كل ايامنا حب وسعادة ورضا🌷 A post shared by Hanan Motawie (@hananmotawie) on Feb 13, 2017 at 12:21pm PST

فيما احتفل به المطرب رامي جمال بطريقة كوميدية، إذ نشر صورته على إنستغرام ممسكاً بزوجته من ملابسها، وشاركه معجبوه التعليقات اللطيفة على الصورة.





Happy Valentines Day Habiby 😍😘 #ramygamalstyle #ramy_gamal #ramygamal #رامي_جمال #egypt #valentines A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic) on Feb 13, 2017 at 10:13pm PST

بينما شاركت الفنانة نجوى كرم صورة هدايا تلقتها، لدب كبير أحمر اللون وعُلبة ورد، ويبدو أنها تلقتها من معجبين بها.





وشاركت الممثلة الأردنية ميس حمدان صورة لها مع أخواتها مي سليم ودانة حمدان على حسابها على فيسبوك، فيما كتبت تعليقاً: "مين قال ان الحب يكون لشخص واحد وأنا معايا الحلوين دول".





الفنانة أصالة أيضاً شاركت جمهورها باحتفالات عيد الحب، لكن بتعليق كوميدي دار بينها وبين الممثلة التونسية هند صبري، حيث وضعت الأخيرة صورة كوميدية كتب عليها: "عايزة ورد يا إبراهيم".





مازح الممثل المصري أحمد حاتم، المغني عمرو دياب، بنشر صورة له مع خطيبته وهو يعزف على البيانو على حسابه على إنستغرام، في مشهد شبيه بما قدمه دياب في أغنيته الأخيرة التي أطلقها مع عيد الحب "معاك قلبي"، وكتب على الصورة أنه لم يرد حرق الكليب للجمهور.





ماكنتش راضي احرقلكوا الكليب بس #معاك_قلبي A post shared by Ahmed Hatem (@ahmedhatemomar) on Feb 13, 2017 at 7:58am PST

فيما خالفت الدمية الشهيرة مقدمة برنامج "أبلة فاهيتا" على قناة CBC النص، إذ وجهت رسالتها للعزباوات، قائلةً: "الوحدانية الشاطرة تدبدب وتحمر نفسها عادي".





الوحدانية الشاطرة تدبدب وتحمر نفسها عادي.. #إنتي__الجليتر — ابلة فاهيتا (@AblaFahita) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

ومن المشاهير الأجانب الذين احتفلوا بعيد الحب على الشبكات الاجتماعية، المغني البريطاني بول مكارتني، الذي شارك صورة يحمل فيها ورداً ويشير بعلامة القلب بيديه، قائلاً لمعجبيه أن يهدوها لمن يحبون.





كذلك فعل الممثل الأميركي دوين جونسون، لكن بتصميم أكثر كوميدية.





فيما شاركت الممثلة الأميركية ريز ويذرسبون صورتها من نيوزلاند بالفستان الأحمر.





وعلى طريقة فيلمها How to Be Single، شاركت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون، مع الأميركية آنا كندريك، وغيرهن صورة تبرز الجنون الذي قررن أن يقضين به هذا اليوم.



