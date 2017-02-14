إذا كنت مهتماً بالتغيير الوزاري في مصر؟.. إليك القائمة الكاملة للوزراء الجدد

قال التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017 إن التعديل الوزاري المنتظر بمصر يشمل تسعة وزراء من بينهم وزراء التخطيط والاستثمار والزراعة.

ووافق مجلس النواب المصري، على تعديل وزاري، شمل 9 حقائب بأغلبية الثلثين، وفق التلفزيون الحكومي.

وبحسب المصدر ذاته، "وافق مجلس النواب(البرلمان) خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل".

وتداولت المواقع والصحف المصرية قائمة التعديل الوزاري على الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور شريف إسماعيل وجاءت على النحو التالي:



د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة



المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب



د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي



د. علي السيد علي مصيلحي - وزير التموين والتجارة



د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية



د. هالة حلمي السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري



د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمى



د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي - وزير التربية والتعليم الفني



المهندس هشام عرفات مهدي أحمد - وزير النقل

أما عن نواب وزيري الزراعة والتخطيط



د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي

د. منى محرز علي حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج



د. صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة



د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري

وشهدت حكومة إسماعيل تعديلاً وزارياً في مارس آذار الماضي شمل عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

عارف يعني إيه التغيير الوزاري في مصر؟



يعني يشيل وزراء حرامية شبعوا من النهب .. ويشوف حرامية غيرهم يعينهم وزراء عشان يسرقونا رسمي وبالقانون — Abdellatif Al-Morsy (@Abdellatif478) ١٤ فبراير، ٢٠١٧

هي لعبة الكراسي الموسيقية دي مش هتخلص!؟#التغيير_الوزاري في #مصر يعيد إنتاج نفس رجال المخلوع #مبارك#السيسي_فاشل — Hatim Hegab, PhD (@HatimNY) ١٣ فبراير، ٢٠١٧